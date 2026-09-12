російські війська атакували АЗС у місті Корець на Рівненщині

У суботу, 12 вересня, російські війська атакували автозаправну станцію на Рівненщині. За попередніми даними, удар припав на заправку в місті Корець, розташованому на межі Рівненської та Житомирської областей. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Удар підтвердив і начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі в декількох районах області триває повітряна тривога через загрозу повторних ворожих ударів.

Про загиблих чи постраждалих наразі невідомо. Начальник ОВА закликав населення не нехтувати заходами безпеки, перебувати в укриттях і уникати місць потенційної небезпеки, зокрема АЗС.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Звягелю Житомирської області у суботу, 12 вересня, загинуло дві людини. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина.

Також УНН повідомляв, що 12 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, підтверджені влучання у Луцьку та Фастові.