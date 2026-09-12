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российские войска атаковали АЗС в городе Корец в Ровненской области

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Удар по автозаправке в Корце подтвердил начальник Ровенской ОВА. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

российские войска атаковали АЗС в городе Корец в Ровненской области

В субботу, 12 сентября, российские войска атаковали автозаправочную станцию в Ровненской области. По предварительным данным, удар пришёлся по заправке в городе Корец, расположенном на границе Ровненской и Житомирской областей. Об этом сообщает BBC, передаёт УНН.

Детали

Удар подтвердил и начальник Ровненской ОВА Александр Коваль. В настоящее время в нескольких районах области продолжается воздушная тревога из-за угрозы повторных вражеских ударов.

О погибших или пострадавших пока неизвестно. Начальник ОВА призвал население не пренебрегать мерами безопасности, находиться в укрытиях и избегать мест потенциальной опасности, в частности АЗС.

Напомним

В результате российского удара по Звягелю Житомирской области в субботу, 12 сентября, погибли два человека. По данным местных СМИ, среди погибших есть ребёнок.

Также УНН сообщал, что 12 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове.

Евгений Устименко

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