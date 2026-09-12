Удар рф по магазину у Звягелі забрав життя двох людей, серед них - дитина

Внаслідок російського удару по Звягелю Житомирської області у суботу, 12 вересня, загинуло дві людини. Ворог вдарив по продуктовому магазину, повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Як зазначив начальник ОВА Віталій Бунечко, вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку удару зазнала автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, були вражені 2 заправні станції в Коростені.

Разом з тим, близько години тому було вражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі де 2 людини загинули - йдеться в дописі Бунечка.

Начальник обласної військової адміністрації закликав населення не нехтувати правилами безпеки, під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих є дитина.

Нагадаємо

У суботу, 12 вересня, російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, підтверджені влучання у Луцьку та Фастові.

Також УНН повідомляв, що "Укрзалізниця" обмежує залізничне сполучення із Сумами через постійні російські атаки. Відтепер потяги зупинятимуться у Конотопі, а звідти пасажирів до обласного центру перевозитимуть автобусами.