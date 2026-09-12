Удар рф по магазину в Звягеле унес жизни двух человек, среди них - ребенок
Киев • УНН
В Звягеле Житомирской области российский удар уничтожил продуктовый магазин, погибли два человека. Сообщается, что среди них есть ребенок. Также повреждены предприятие и АЗС в Звягеле и Коростене.
В результате российского удара по Звягелю Житомирской области в субботу, 12 сентября, погибли два человека. Враг ударил по продуктовому магазину, сообщает Житомирская областная военная администрация, передает УНН.
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Как отметил начальник ОВА Виталий Бунечко, ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями. Утром удару подверглась автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, были поражены 2 заправочные станции в Коростене.
Вместе с тем, около часа назад был поражен продуктовый магазин опять же в Звягеле, где 2 человека погибли
Начальник областной военной администрации призвал население не пренебрегать правилами безопасности, во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
По данным местных СМИ, среди погибших есть ребенок.
Напомним
В субботу, 12 сентября, российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове.
Также УНН сообщал, что "Укрзалізниця" ограничивает железнодорожное сообщение с Сумами из-за постоянных российских атак. Отныне поезда будут останавливаться в Конотопе, а оттуда пассажиров в областной центр будут перевозить автобусами.