Удар рф по магазину в Звягеле унес жизни двух человек, среди них - ребенок

В результате российского удара по Звягелю Житомирской области в субботу, 12 сентября, погибли два человека. Враг ударил по продуктовому магазину, сообщает Житомирская областная военная администрация, передает УНН.

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Как отметил начальник ОВА Виталий Бунечко, ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями. Утром удару подверглась автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, были поражены 2 заправочные станции в Коростене.

Вместе с тем, около часа назад был поражен продуктовый магазин опять же в Звягеле, где 2 человека погибли - говорится в сообщении Бунечко.

Начальник областной военной администрации призвал население не пренебрегать правилами безопасности, во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

По данным местных СМИ, среди погибших есть ребенок.

Напомним

В субботу, 12 сентября, российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, подтверждены попадания в Луцке и Фастове.

Также УНН сообщал, что "Укрзалізниця" ограничивает железнодорожное сообщение с Сумами из-за постоянных российских атак. Отныне поезда будут останавливаться в Конотопе, а оттуда пассажиров в областной центр будут перевозить автобусами.