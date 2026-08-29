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путін, глави Китаю та Ірану зберуться на саміт у Киргизстані

Київ • УНН

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путін і Сі Цзіньпін відвідають саміт ШОС у Бішкеку разом із лідерами Ірану, Індії та Пакистану.

путін, глави Китаю та Ірану зберуться на саміт у Киргизстані

глава кремля володимир путін та глава Китаю Сі Цзіньпін у понеділок, як очікується, відвідають Киргизстан у Центральній Азії, для участі в дводенному саміті, у якому також візьмуть участь лідери Ірану та Індії, регіонального блоку, який прагне протидіяти Заходу, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Близько десятка глав держав вирушать до столиці Киргизстану Бішкека, щоб відзначити 25-річчя Шанхайської групи співробітництва (ШОС).

Група об'єднує росію, Китай, Індію, Пакистан, Іран, чотири країни Центральної Азії та союзницю москви білорусь.

путін і Сі раніше використовували саміти ШОС для просування свого бачення багатополярного світу та представлення єдиного фронту проти Заходу.

Він відбудеться через чотири з половиною роки після вторгнення москви в Україну та через шість місяців після початку війни між Вашингтоном і Тегераном. Іран представлятиме його президент Масуд Пезешкіан.

путін, Сі Цзіньпін, Пезешкіан, а також лідер Індії Нарендра Моді та Шехбаз Шаріф з Пакистану візьмуть участь у пленарному засіданні під головуванням лідера Киргизстану Садира Джапарова.

Очікується, що путін також проведе окремі двосторонні переговори з Пезешкіаном з Ірану та Сі Цзіньпіном з Китаю, серед інших лідерів, повідомив представник кремля юрій ушаков.

росія та Іран – одні з найбільш підсанкційних держав у світі – значно поглибили свої військові та економічні зв'язки під час війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп застеріг москву та Пекін від озброєння Ірану.

Зустріч путіна з Пезешкіаном відбудеться через кілька днів після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив рідкісну поїздку до москви, і американські ЗМІ припускають, що він міг обговорювати Україну та Іран зі своїми російськими колегами.

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ШОС історично зосереджувалася на економічних питаннях. Вона набула обертів в останні роки під керівництвом москви та Пекіна.

Окрім 10 членів, тепер у ШОС є 15 "партнерів з діалогу", включаючи Туреччину, Саудівську Аравію та Катар. Також у неї є дві країни-спостерігачі: Афганістан та Монголія.

В установчій декларації ШОС йдеться, що група "не є альянсом, спрямованим проти інших держав". Але путін і Сі неодноразово виступали з антизахідними промовами під час самітів, зазначає видання.

На минулорічній зустрічі путін звинуватив західні країни у провокуванні війни в Україні, тоді як Сі засудив "акти залякування", маючи на увазі напруженість між США та Китаєм, пише видання.

Саміт у Бішкеку відбувається в той час, коли деякі члени ШОС перебувають у розпалі реальних війн – війн в Україні та з Іраном – або торговельних війн, із запровадженням мит США на китайські та індійські товари, зауважує видання.

Цього місяця США запровадили вторинні санкції проти торговельних партнерів Ірану в секторах золота, технологій, цифрових активів, авіації та морського транспорту, маючи на меті паралізувати іранський режим.

Вашингтон також погрожував союзникам Ірану санкціями.

Китай, головний імпортер іранської нафти, відповів, що "рішуче захищатиме" свої інтереси.

Китай попередив, що захищатиме свої інтереси у відповідь на нові санкції США проти Ірану25.08.26, 16:53 • 4118 переглядiв

Іран, який живе під санкціями з моменту революції 1979 року, що закінчилася з приходом до влади ісламської влади, регулярно заявляв, що не піддасться економічному тиску.

Але Пезешкіан визнав, що його країна стикається з "економічними труднощами".

Іран приєднався до блоку лише у 2023 році.

Мохаммад Хассан Наджмі, експерт з міжнародних відносин, повідомив AFP, що Тегеран "вважає, що його членство та активна участь у цих альянсах можуть дозволити йому обійти санкції США та Європи".

Але конкретні переваги групи невизначені, сказав він, оскільки "в кризові часи ці альянси рідко дозволяли Ірану вирішувати свої труднощі".

Хоча блок стверджує, що представляє близько 40 відсотків населення світу та 25 відсотків світового ВВП, він залишається різноманітним, з деякими розбіжностями між членами. росія та Китай конкурують за вплив у Центральній Азії - багатому на ресурси регіоні, що має вирішальне значення для транспортування товарів між Європою та Азією, - тоді як Пекін часом мав напружені відносини з Індією та Пакистаном.

Юлія Шрамко

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