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путин, главы Китая и Ирана соберутся на саммит в Киргизстане

Киев • УНН

 • 106 просмотра

путин и Си Цзиньпин посетят саммит ШОС в Бишкеке вместе с лидерами Ирана, Индии и Пакистана.

путин, главы Китая и Ирана соберутся на саммит в Киргизстане

Глава Кремля Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, в понедельник посетят Кыргызстан в Центральной Азии для участия в двухдневном саммите, в котором также примут участие лидеры Ирана и Индии, регионального блока, стремящегося противостоять Западу, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Около десятка глав государств отправятся в столицу Кыргызстана Бишкек, чтобы отметить 25-летие Шанхайской группы сотрудничества (ШОС).

Группа объединяет Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, четыре страны Центральной Азии и союзницу Москвы Беларусь.

Путин и Си ранее использовали саммиты ШОС для продвижения своего видения многополярного мира и демонстрации единого фронта против Запада.

Он состоится через четыре с половиной года после вторжения Москвы в Украину и через шесть месяцев после начала войны между Вашингтоном и Тегераном. Иран будет представлять его президент Масуд Пезешкиан.

Путин, Си Цзиньпин, Пезешкиан, а также лидер Индии Нарендра Моди и Шехбаз Шариф из Пакистана примут участие в пленарном заседании под председательством лидера Кыргызстана Садыра Жапарова.

Ожидается, что Путин также проведет отдельные двусторонние переговоры с Пезешкианом из Ирана и Си Цзиньпином из Китая, среди прочих лидеров, сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков.

Россия и Иран — одни из наиболее подсанкционных государств в мире — значительно углубили свои военные и экономические связи во время войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп предостерег Москву и Пекин от вооружения Ирана.

Встреча Путина с Пезешкианом состоится через несколько дней после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил редкую поездку в Москву, и американские СМИ предполагают, что он мог обсуждать Украину и Иран со своими российскими коллегами.

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ШОС исторически сосредотачивалась на экономических вопросах. В последние годы она набрала обороты под руководством Москвы и Пекина.

Помимо 10 членов, теперь в ШОС входят 15 "партнеров по диалогу", включая Турцию, Саудовскую Аравию и Катар. Также у нее есть две страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия.

В учредительной декларации ШОС говорится, что группа "не является альянсом, направленным против других государств". Но Путин и Си неоднократно выступали с антизападными речами во время саммитов, отмечает издание.

На прошлогодней встрече Путин обвинил западные страны в провоцировании войны в Украине, тогда как Си осудил "акты запугивания", имея в виду напряженность между США и Китаем, пишет издание.

Саммит в Бишкеке проходит в то время, когда некоторые члены ШОС находятся в разгаре реальных войн — войны в Украине и войны с Ираном — или торговых войн, после введения США пошлин на китайские и индийские товары, отмечает издание.

В этом месяце США ввели вторичные санкции против торговых партнеров Ирана в секторах золота, технологий, цифровых активов, авиации и морского транспорта, стремясь парализовать иранский режим.

Вашингтон также угрожал санкциями союзникам Ирана.

Китай, главный импортер иранской нефти, ответил, что будет "решительно защищать" свои интересы.

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Иран, живущий под санкциями с момента революции 1979 года, завершившейся приходом к власти исламских властей, регулярно заявлял, что не поддастся экономическому давлению.

Но Пезешкиан признал, что его страна сталкивается с "экономическими трудностями".

Иран присоединился к блоку лишь в 2023 году.

Мохаммад Хассан Наджми, эксперт по международным отношениям, сообщил AFP, что Тегеран "считает, что его членство и активное участие в этих альянсах могут позволить ему обойти санкции США и Европы".

Но конкретные преимущества группы неопределенны, сказал он, поскольку "в кризисные времена эти альянсы редко позволяли Ирану решать свои трудности".

Хотя блок утверждает, что представляет около 40 процентов населения мира и 25 процентов мирового ВВП, он остается неоднородным, с некоторыми разногласиями между членами. Россия и Китай конкурируют за влияние в Центральной Азии — богатом ресурсами регионе, имеющем решающее значение для транспортировки товаров между Европой и Азией, — тогда как у Пекина временами были напряженные отношения с Индией и Пакистаном.

Юлия Шрамко

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