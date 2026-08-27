Глава ЦРУ хотел показать путину реальную ситуацию на фронте и мрачные перспективы для рф — NYT

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил Москву, где встретился с руководителем ФСБ Александром Бортниковым. Во время встречи американский чиновник передал российской стороне мрачную оценку военного и экономического положения России и призвал Кремль серьезно рассмотреть возможность прекращения войны против Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, передает УНН.

Детали

По данным издания, Рэтклифф не угрожал Москве возможными последствиями в случае отказа от переговоров. Вместо этого он подчеркнул, что, по его оценке, России следует начать серьезные переговоры до того, как ее военное и экономическое положение ухудшится.

Разведывательный канал между Рэтклиффом и Бортниковым работает параллельно с контактами спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с другими высокопоставленными представителями Кремля. Американские чиновники предполагают, что Путин, который сам в прошлом был офицером разведки, может воспринять прямое послание от директора ЦРУ серьезнее, чем обычные дипломатические сигналы.

В ЦРУ сомневаются в оценках Путина

Аналитики американской разведки на протяжении длительного времени сомневаются, получает ли Путин от своих советников реалистичную оценку хода войны и российских потерь. По словам собеседников NYT, Москва понесла значительные потери, тогда как ее продвижение на поле боя фактически остановилось.

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Рэтклифф ранее публично обращал внимание на масштаб российских потерь. В прошлом месяце он заявил, что продолжительность жизни российского военнослужащего на передовой может составлять менее 35 минут. Также он отмечал, что за 18 месяцев после его назначения директором ЦРУ Россия захватила около 1% территории Украины.

Визит Рэтклиффа стал очередной попыткой администрации Дональда Трампа оживить мирные переговоры, которые зашли в тупик. По оценкам европейских дипломатов, возможность для заключения соглашения может появиться в ближайшие зимние месяцы из-за замедления российского наступления на Донбассе и способности Украины наносить России значительные потери с помощью беспилотников.

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Перед поездкой в Москву Рэтклифф также поговорил с украинскими коллегами. Он заверил их, что во время встречи с российской стороной будет изучать позицию Кремля, а не согласовывать какие-либо уступки от имени Украины.

Прямые контакты между руководителями разведок США и России уже использовались для передачи важных сигналов. В ноябре 2021 года тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, где предупреждал российское руководство о последствиях возможного полномасштабного вторжения в Украину.

По данным NYT, после вступления Трампа в должность Рэтклифф и Бортников также поддерживали контакты по вопросам обмена пленными. Однако личная встреча на этой неделе в Москве стала первой между ними.

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