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Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News

Киев • УНН

 • 11775 просмотра

Джон Рэтклифф в Москве предостерег Россию от атак на НАТО и обсудил санкции из-за закрытия Ормузского пролива. В Киеве знали о визите.

Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News

Целью визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в москву было предупредить россию не атаковать страны НАТО. Во время переговоров он также поднял вопрос Ирана и предупредил о возможных дополнительных санкциях из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Подробности

По данным телеканала, последние оценки американской разведки свидетельствуют о том, что владимир путин может быть готов к кибератакам, гибридным действиям и другим операциям на территории стран НАТО.

По словам американских чиновников, вероятной целью таких действий может быть не начало прямой войны с Альянсом, а проверка его единства и готовности администрации Дональда Трампа защищать союзников.

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Украинский чиновник сообщил CBS News, что Киев заранее проинформировали о поездке американской делегации в москву и попросили воздержаться от ударов на время визита.

США также обсудили с россией ситуацию вокруг Ирана

Во время переговоров Рэтклифф также поднял вопрос Ирана и предупредил о возможном введении дополнительных санкций, если Ормузский пролив не будет вновь открыт для судоходства.

Опасения американской стороны усилили последние действия россии в Европе, в частности заход российских беспилотников в воздушное пространство Румынии, пересечение российской ракетой территории Польши в прошлом месяце, а также участившиеся предполагаемые диверсии и кибератаки.

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Степан Гафтко

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