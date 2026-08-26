Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине
Киев • УНН
Трамп назвал визит Джона Рэтклиффа в россию полурутинным. Он заявил, что США хотят завершения войны с Украиной.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в россию, пишет УНН.
Он там занимается чем-то вроде полурутинных дел — мне не хотелось бы разочаровывать людей. Мы хотели бы, чтобы война с Украиной закончилась
Это первый комментарий Трампа по поводу этого визита.
Ранее в кремле указали, что во время визита главы ЦРУ в москву имели место контакты по линии спецслужб.
В кремле утверждают, что директор ЦРУ не встречался с путиным в москве26.08.26, 14:24 • 2206 просмотров