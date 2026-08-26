Число жертв наводнения в Непале возросло до 55

Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине

Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel

В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом году

В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз

Эксклюзив

БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления

Эксклюзив

Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году

Эксклюзив

«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании

Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire Point