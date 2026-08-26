В кремле утверждают, что директор ЦРУ не встречался с путиным в москве
Киев • УНН
Джон Рэтклифф во время визита в москву контактировал со спецслужбами, но с путиным не встречался. В кремле не прогнозируют влияния визита.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф не встречался с главой кремля владимиром путиным во время визита в москву во вторник, сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.
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"Состоялись контакты по линии спецслужб. Каких-либо встреч с президентом россии не было. И это всё, что я могу сказать на эту тему. Разумеется, президенту путину обо всём сообщается незамедлительно", — заявил песков.
песков также назвал "контакты по линии спецслужб" позитивным явлением, которое продолжается "в самые сложные моменты двусторонних отношений".
песков также заявил, что пока рано говорить о том, может ли визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа положительно повлиять на российско-американские отношения.
"Эти контакты чаще всего продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений, но насколько это в целом скажется на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубокого кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно", — заявил песков.
Он также отметил, что по линии кремля в настоящее время не запланированы контакты с другими высокопоставленными чиновниками из США.
В кремле заявили, что директор ЦРУ посетил москву для контактов между спецслужбами26.08.26, 09:00 • 3098 просмотров