У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві

$44.670.0352.090.07
ukenru
08:38 • 16019 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
07:30 • 27868 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:17 • 17315 перегляди
Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році
Ексклюзив
07:05 • 21964 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
05:39 • 23344 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
26 серпня, 04:52 • 27818 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
26 серпня, 04:28 • 23264 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
26 серпня, 00:38 • 18975 перегляди
Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн
25 серпня, 21:58 • 13235 перегляди
У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
25 серпня, 20:46 • 41456 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.5м/с
38%
752мм
Популярнi новини
Що святкують 26 серпня в Україні та світі26 серпня, 04:00 • 4820 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 23597 перегляди
Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у КиєвіPhoto26 серпня, 05:32 • 10089 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 21620 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 16532 перегляди
Публікації
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
07:30 • 27879 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
07:05 • 21971 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 16728 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 21811 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 72359 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Ірина Терех
Білл Гейтс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 23759 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 28358 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 31125 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 67885 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 68122 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Financial Times
The Washington Post
Starlink

У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Джон Реткліфф під час візиту до москви контактував зі спецслужбами, але з путіним не зустрічався. У кремлі не прогнозують впливу візиту.

У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві

Директор ЦРУ Джон Реткліфф не зустрічався з главою кремля володимиром путіним під час візиту до москви у вівторок, повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Відбулися контакти по лінії спецслужб. Будь-яких зустрічей із президентом росії не було. І це все, що я можу сказати на цю тематику. Зрозуміло, президенту путіну повідомляється про все негайно", - заявив пєсков.

пєсков також назвав "контакти по лінії спецслужб" позитивним явищем, яке продовжується "в найскладніші моменти двосторонніх відносин".

пєсков також заявив, що поки що рано говорити про те, чи може візит глави ЦРУ Джона Реткліффа позитивно вплинути на російсько-американські відносини.

"Ці контакти найчастіше продовжуються і в найскладніші моменти двосторонніх відносин, але, наскільки це позначиться в цілому на процесі виведення наших двосторонніх відносин з тієї глибокої кризи, у якій вони перебувають, поки що говорити передчасно", - заявив пєсков.

Він також зазначив, що по лінії кремля наразі не заплановано контактів з іншими високопосадовцями зі США.

У кремлі заявили, що директор ЦРУ відвідав москву для контактів між спецслужбами26.08.26, 09:00 • 3052 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
Сполучені Штати Америки