У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві
Київ • УНН
Джон Реткліфф під час візиту до москви контактував зі спецслужбами, але з путіним не зустрічався. У кремлі не прогнозують впливу візиту.
Директор ЦРУ Джон Реткліфф не зустрічався з главою кремля володимиром путіним під час візиту до москви у вівторок, повідомив прессекретар кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Відбулися контакти по лінії спецслужб. Будь-яких зустрічей із президентом росії не було. І це все, що я можу сказати на цю тематику. Зрозуміло, президенту путіну повідомляється про все негайно", - заявив пєсков.
пєсков також назвав "контакти по лінії спецслужб" позитивним явищем, яке продовжується "в найскладніші моменти двосторонніх відносин".
пєсков також заявив, що поки що рано говорити про те, чи може візит глави ЦРУ Джона Реткліффа позитивно вплинути на російсько-американські відносини.
"Ці контакти найчастіше продовжуються і в найскладніші моменти двосторонніх відносин, але, наскільки це позначиться в цілому на процесі виведення наших двосторонніх відносин з тієї глибокої кризи, у якій вони перебувають, поки що говорити передчасно", - заявив пєсков.
Він також зазначив, що по лінії кремля наразі не заплановано контактів з іншими високопосадовцями зі США.
У кремлі заявили, що директор ЦРУ відвідав москву для контактів між спецслужбами26.08.26, 09:00 • 3052 перегляди