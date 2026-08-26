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У кремлі заявили, що директор ЦРУ відвідав москву для контактів між спецслужбами

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав москву, заявив прессекретар глави кремля дмитро пєсков. Мета поїздки — контакти між спецслужбами.

У кремлі заявили, що директор ЦРУ відвідав москву для контактів між спецслужбами

Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав москву для контактів між спецслужбами, заявив прессекретар глави кремля дмитро пєсков The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Як пише видання з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок перебував у москві з рідкісним візитом керівника розвідувального агентства США, на тлі п'ятого року війни рф проти України.

Американські чиновники не анонсували поїздку Реткліффа, але загальнодоступні дані відстеження польотів зафіксували рух транспортного літака уряду США з об'єднаної бази Ендрюс на околиці Вашингтона до столиці росії. Літак вилетів з москви приблизно через вісім з половиною годин, як показують дані відстеження Flightradar24.

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Речники ЦРУ, Пентагону та ВПС США відмовилися від коментарів. Білий дім не відповів на запит про коментар. 

Не було одразу зрозуміло, яка була мета поїздки, і чи були у складі делегації США якісь інші високопосадовці США.

Візит Реткліффа до москви збігся з напруженим періодом у відносинах між США та росією. росія та Україна посилили далекобійні удари по території одна одної, і кінця війни не видно, пише видання. Деякі аналітики попереджають, що глава кремля володимир путін може вдатися до ескалації з військовим "зондуванням" проти країн Балтії або інших членів НАТО, що може призвести до нової кризи.

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Як зазначає видання, "дві наддержави знаходяться по різні боки іранського конфлікту. Іран є найважливішим союзником москви на Близькому Сході, і росія надала Тегерану розвідувальну інформацію про місцезнаходження військових активів США в регіоні". Міністерство фінансів США в понеділок оголосило про масштабну кампанію санкцій та дипломатичного тиску, спрямовану на задушення економіки Ірану.

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кремль мовчав щодо візиту. На запитання про мету візиту Реткліффа, речник дмитро пєсков повідомив The Post, що це були "контакти між службами безпеки", і відмовився надати будь-які додаткові подробиці.

Раніше у вівторок він заявив, що кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до московського міжнародного аеропорту "Внуково". Російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня, сказав він.

Про візит Реткліффа до росії раніше повідомляло CBS News.

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Останній відомий візит директора ЦРУ до москви відбувся у листопаді 2021 року, коли Вільям Дж. Бернс, який очолював агентство за президента Джо Байдена, попередив путіна та його головних помічників не нападати на Україну та чітко пояснив, якими будуть наслідки. москва розпочала повномасштабне вторгнення протягом кількох тижнів.

Американський літак, який прибув до москви, C-17A Globemaster III, є важким транспортним літаком Міністерства оборони США. Це авіасудно особливо цінне для конфіденційних дипломатичних візитів, дозволяючи лідерам брати з собою спеціалізований комплект транспортних засобів, електронного обладнання та допоміжного персоналу, пише видання.

Другий літак ВПС США, C-40B, також вилетів з об'єднаної бази Ендрюс і приземлився в Ризі через кілька годин після прибуття C-17A до країни.

Загальнодоступні дані відстеження польотів не показують C-40B на послідуючому рейсі до москви. Літак є модифікованим бізнес-джетом, який використовується для перевезення високопосадовців уряду.

Відео, поширене у вівторок у соціальних мережах та геолоковане The Washington Post, показало кортеж автомобілів, деякі з яких мали червоні дипломатичні номери, що рухалися на схід по Новому Арбату в центрі москви біля будівлі російських збройних сил.

C-17A вилетів з москви невдовзі після 17:30 за місцевим часом і приземлився в Ризі трохи більше ніж через годину, показують дані Flightradar24.

Юлія Шрамко

Світ
Джон Реткліфф (політик)
The Washington Post