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Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Джон Реткліфф прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77,5 тонни. Літак міг доставити автомобілі для американської делегації.

Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до москви на американському військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III. Як зазначає Defence Express, вибір такого літака для поїздки високопосадовця є незвичним і, ймовірно, пов’язаний із питаннями безпеки. Про це пише УНН.

Деталі

C-17 - стратегічний транспортник із максимальною вантажопідйомністю близько 77,5 тонни. Він має засоби протидії зенітним ракетам і раніше використовувався для перевезення американських високопосадовців у небезпечні райони, зокрема до Афганістану.

Boeing C-17 ВПС США вилетів з московського “Внуково” до Риги25.08.26, 19:48 • 3546 переглядiв

За даними видання, літак міг доставити до москви автомобілі для американської делегації - у столиці рф помітили кортеж дипломатичних машин у супроводі поліції.

Сам візит Реткліффа був коротким: C-17 приземлився в москві близько 10:00, а вже близько 19:00 вилетів назад. Його офіційна мета наразі не розголошується.

Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналіст25.08.26, 20:20 • 24601 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Джон Реткліфф (політик)
Афганістан