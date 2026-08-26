Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до москви на американському військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III. Як зазначає Defence Express, вибір такого літака для поїздки високопосадовця є незвичним і, ймовірно, пов’язаний із питаннями безпеки. Про це пише УНН.

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C-17 - стратегічний транспортник із максимальною вантажопідйомністю близько 77,5 тонни. Він має засоби протидії зенітним ракетам і раніше використовувався для перевезення американських високопосадовців у небезпечні райони, зокрема до Афганістану.

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За даними видання, літак міг доставити до москви автомобілі для американської делегації - у столиці рф помітили кортеж дипломатичних машин у супроводі поліції.

Сам візит Реткліффа був коротким: C-17 приземлився в москві близько 10:00, а вже близько 19:00 вилетів назад. Його офіційна мета наразі не розголошується.

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