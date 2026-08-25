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Boeing C-17 ВПС США вилетів з московського “Внуково” до Риги

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Американський Boeing C-17, який доправив Джона Реткліффа до москви, вилетів із "Внуково" до Риги. Перед візитом США просили Україну призупинити удари.

Boeing C-17 ВПС США вилетів з московського “Внуково” до Риги

Boeing C-17 ВПС США, на якому сьогодні до москви прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф, вилетів з "Внуково" до Риги, передає УНН

Деталі 

За даними Flightradar24, американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555, який прилетів вранці до москви, вилетів з аеропорту "Внуково" близько 18:30 за місцевим часом. 

Літак прямує до Міжнародного аеропорту "Рига", куди прибув 23 серпня з Вашингтона. 

Доповнення

До рф на борту C-17 вирушив директор ЦРУ Джон Реткліфф для зустрічей у москві.  

Директор ЦРУ Джон Раткліфф прибув до москви для переговорів з російськими офіційними особами. Перед поїздкою США повідомили Україну про те, що до москви прямує високопоставлена ​​делегація, і попросили її призупинити удари до від'їзду. 

Павло Башинський

Світ
Джон Реткліфф (політик)
Рига
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Україна