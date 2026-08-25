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Boeing C-17 ВВС США вылетел из московского "Внуково" в Ригу

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Американский Boeing C-17, который доставил Джона Рэтклиффа в москву, вылетел из "Внуково" в Ригу. Перед визитом США просили Украину приостановить удары.

Boeing C-17 ВВС США вылетел из московского "Внуково" в Ригу

Boeing C-17 ВВС США, на котором сегодня в москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф, вылетел из «Внуково» в Ригу, передаёт УНН

Детали 

По данным Flightradar24, американский военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, прилетевший утром в москву, вылетел из аэропорта «Внуково» около 18:30 по местному времени. 

Самолёт направляется в Международный аэропорт «Рига», куда прибыл 23 августа из Вашингтона. 

Дополнение

В рф на борту C-17 отправился директор ЦРУ Джон Рэтклифф для встреч в москве.  

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в москву для переговоров с российскими официальными лицами. Перед поездкой США сообщили Украине о том, что в москву направляется высокопоставленная ​​делегация, и попросили её приостановить удары до отъезда. 

Павел Башинский

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Джон Ратклифф
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