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Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом кілька разів робив перерви для відпочинку та відмовився від спільного обіду – WSJ

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Під час вересневого візиту до Вашингтона Сі Цзіньпіну облаштували кімнату для відпочинку та додали паузи. Він також відмовився від обіду з Трампом.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом кілька разів робив перерви для відпочинку та відмовився від спільного обіду – WSJ

Під час вересневого візиту до Вашингтона делегація Китаю попросила надати 73-річному лідеру КНР Сі Цзіньпіну окрему кімнату для відпочинку та передбачити більше пауз у його графіку. Він також відмовився від робочого обіду з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Спеціальну кімнату облаштували в західному крилі Білого дому. За даними видання, доступ до неї мали лише Сі та його дружина Пен Ліюань. Через передбачений час для відпочинку в програмі саміту утворилася перерва тривалістю близько 5 годин.

Колишній високопосадовець Ради національної безпеки США Денніс Вайлдер назвав таке прохання незвичним і зазначив, що раніше не стикався з подібним під час організації державних візитів.

Графік Сі складали з урахуванням фізичного навантаження

За інформацією WSJ, китайська делегація враховувала, скільки часу Сі може перебувати на ногах, яку відстань йому доведеться пройти та коли знадобляться перерви. Увечері після прибуття до Вашингтона для нього взагалі не планували заходів, а в останній день візиту він провів у Національному архіві близько 10 хвилин – менше, ніж передбачали організатори.

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Видання також звернуло увагу, що на деяких відео Сі обережно пересувався сходами та тримався за руку дружини. Водночас ці деталі самі по собі не свідчать про конкретні проблеми зі здоров'ям.

WSJ зазначає, що питання щодо фізичного стану китайського лідера виникали й раніше. Водночас опитані виданням аналітики не побачили ознак погіршення його когнітивних здібностей.

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Степан Гафтко

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