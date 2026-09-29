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У кремлі допустили, що Сі може ініціювати тристоронню зустріч із путіним і Трампом на саміті у Китаї

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

юрій ушаков заявив, що підготовка зустрічі путіна і Трампа ще не розпочалася. Він не виключив ініціативу Сі щодо тристоронніх переговорів.

У кремлі допустили, що Сі може ініціювати тристоронню зустріч із путіним і Трампом на саміті у Китаї
юрій ушаков. Фото: ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS

Помічник російського диктатора юрій ушаков не виключає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вжити заходів для організації тристоронньої зустрічі з володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами ушакова, опрацювання можливої ​​зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС у листопаді ще не розпочалося. 

Ушаков припускає, що Сі Цзіньпін може вжити заходів для організації тристоронньої зустрічі з путіним і Трампом на саміті АТЕС.

Трамп підтвердив свій візит до Китаю в листопаді25.09.26, 22:55 • 5445 переглядiв

Додамо

Саміт АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) 2026 року відбудеться 18–19 листопада 2026 року в місті Шеньчжень (Китай) під головуванням голови КНР Сі Цзіньпіна.

Антоніна Туманова

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Володимир Путін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін