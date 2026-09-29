У кремлі допустили, що Сі може ініціювати тристоронню зустріч із путіним і Трампом на саміті у Китаї
Київ • УНН
юрій ушаков заявив, що підготовка зустрічі путіна і Трампа ще не розпочалася. Він не виключив ініціативу Сі щодо тристоронніх переговорів.
Помічник російського диктатора юрій ушаков не виключає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вжити заходів для організації тристоронньої зустрічі з володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За словами ушакова, опрацювання можливої зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа на саміті АТЕС у листопаді ще не розпочалося.
Ушаков припускає, що Сі Цзіньпін може вжити заходів для організації тристоронньої зустрічі з путіним і Трампом на саміті АТЕС.
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Додамо
Саміт АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) 2026 року відбудеться 18–19 листопада 2026 року в місті Шеньчжень (Китай) під головуванням голови КНР Сі Цзіньпіна.