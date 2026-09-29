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В кремле допустили, что Си может инициировать трёхстороннюю встречу с путиным и Трампом на саммите в Китае

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

юрий ушаков заявил, что подготовка встречи путина и Трампа ещё не началась. Он не исключил инициативу Си по проведению трёхсторонних переговоров.

В кремле допустили, что Си может инициировать трёхстороннюю встречу с путиным и Трампом на саммите в Китае
Юрий Ушаков. Фото: ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS

Помощник российского диктатора юрий ушаков не исключает, что лидер Китая Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По словам Ушакова, проработка возможной встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре еще не началась. 

Ушаков предполагает, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с путиным и Трампом на саммите АТЭС.

Трамп подтвердил свой визит в Китай в ноябре25.09.26, 22:55 • 5445 просмотров

Добавим

Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) 2026 года состоится 18–19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь (Китай) под председательством председателя КНР Си Цзиньпина.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин