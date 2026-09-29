В кремле допустили, что Си может инициировать трёхстороннюю встречу с путиным и Трампом на саммите в Китае
Киев • УНН
юрий ушаков заявил, что подготовка встречи путина и Трампа ещё не началась. Он не исключил инициативу Си по проведению трёхсторонних переговоров.
Помощник российского диктатора юрий ушаков не исключает, что лидер Китая Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам Ушакова, проработка возможной встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре еще не началась.
Ушаков предполагает, что Си Цзиньпин может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с путиным и Трампом на саммите АТЭС.
Трамп подтвердил свой визит в Китай в ноябре25.09.26, 22:55 • 5445 просмотров
Добавим
Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) 2026 года состоится 18–19 ноября 2026 года в городе Шэньчжэнь (Китай) под председательством председателя КНР Си Цзиньпина.