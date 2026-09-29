В кремле допустили, что Си может инициировать трёхстороннюю встречу с путиным и Трампом на саммите в Китае

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"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшие

В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолёте

Лидеры ЕС собираются призвать Украину к "интенсификации" реформ - СМИ

Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года — Зеленский

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В Украине выделили более полумиллиарда гривен на резервные цифровые системы государства на фоне атак рф на дата-центры

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