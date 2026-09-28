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Трамп заперечив слова свого посла про пропозицію Сі Цзіньпіну купувати американську зброю

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Трамп заявив, що не пропонував Сі Цзіньпіну купувати зброю, спростувавши слова посла США. Продаж озброєння Китаю забороняє закон.

Трамп заперечив слова свого посла про пропозицію Сі Цзіньпіну купувати американську зброю

Президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував голові КНР Сі Цзіньпіну придбати американське озброєння, фактично заперечивши слова посла США в Китаї Девіда Пердью. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Я ніколи про це не чув

– сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали про заяву американського дипломата.

Спочатку президент уточнив, чи не йдеться про продаж американської зброї Тайваню

Напередодні Пердью в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп під час розмови із Сі нібито запитував китайського лідера, чи хотів би Китай купувати американську зброю. Посол не уточнив, коли саме могла відбутися така розмова.

Трамп допустив таку можливість, але заперечив переговори

Коментуючи саму ідею, Трамп зазначив, що Китай, можливо, був би зацікавлений в американському озброєнні, оскільки США, за його словами, виробляють "краще обладнання". Водночас він наголосив, що відповідних переговорів із Сі не проводив.

У Держдепартаменті США раніше заявили, що американське законодавство забороняє продаж зброї Китаю і Вашингтон не має відповідних планів чи пропозицій.

Питання є особливо чутливим через протистояння США та Китаю навколо Тайваню. Адміністрація Трампа вже схвалила продаж Тайваню американського озброєння на 11 млрд доларів, а переговори щодо нових поставок тривають.

Нагадаємо

Раніше з'явилася інформація про те, що Трамп цікавився у Сі Цзіньпіна, чи хотів би Китай купити американську зброю. Цю інформацію нібито орзвучив посол США.

Степан Гафтко

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Державний департамент США
Bloomberg
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки