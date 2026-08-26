Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в москву на американском военно-транспортном самолёте C-17 Globemaster III. Как отмечает Defence Express, выбор такого самолёта для поездки высокопоставленного чиновника является необычным и, вероятно, связан с вопросами безопасности. Об этом пишет УНН.

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C-17 — стратегический транспортный самолёт с максимальной грузоподъёмностью около 77,5 тонны. Он оснащён средствами противодействия зенитным ракетам и ранее использовался для перевозки американских высокопоставленных чиновников в опасные районы, в частности в Афганистан.

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По данным издания, самолёт мог доставить в москву автомобили для американской делегации — в столице рф заметили кортеж дипломатических автомобилей в сопровождении полиции.

Сам визит Рэтклиффа был коротким: C-17 приземлился в москве около 10:00, а уже около 19:00 вылетел обратно. Его официальная цель пока не разглашается.

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