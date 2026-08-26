Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн

$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 14866 просмотра
Зеленский отметил государственной наградой «Национальная легенда Украины» 20 выдающихся людейPhotoVideo
25 августа, 18:20 • 31203 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома
25 августа, 17:20 • 25019 просмотра
Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналистVideo
25 августа, 16:36 • 18099 просмотра
В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 24Photo
25 августа, 15:05 • 21486 просмотра
Миндич передал Мудрой наличные, чтобы внести залог за Галущенко — прокурор
25 августа, 12:05 • 29213 просмотра
Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot, нужно больше
Эксклюзив
25 августа, 11:07 • 26624 просмотра
По делу "Форрест Гамп" залоги за Мудру и Микитася до сих пор не внесены - ВАКС
Эксклюзив
25 августа, 09:51 • 25662 просмотра
CEO «дочки» Fire Point рассказал о технологии производства ракетных двигателей на заводе в Дании Photo
Эксклюзив
25 августа, 09:25 • 24955 просмотра
Вложили деньги в бренд, а можете его потерять: юрист предупредила о главной ловушке для бизнеса
25 августа, 08:33 • 21878 просмотра
Возле аэропорта Лейпцига нашли ещё один дрон и взрывчатку - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
61%
750мм
Популярные новости
США попросили Украину не наносить удары по москве во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа — СМИ25 августа, 15:34 • 4680 просмотра
Не только по москве: США попросили Украину не наносить удары по петербургу и северным регионам рф в ближайшие дни — СМИVideo25 августа, 16:29 • 5068 просмотра
Boeing C-17 ВВС США вылетел из московского "Внуково" в Ригу25 августа, 16:48 • 3672 просмотра
Самолет спецотряда "россия" вылетел из "Внуково" вслед за самолетом ВВС США — росСМИ25 августа, 17:52 • 7598 просмотра
В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей25 августа, 19:11 • 11076 просмотра
публикации
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома25 августа, 18:20 • 31213 просмотра
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки25 августа, 15:14 • 38438 просмотра
Частичное лунное затмение 28 августа: где его можно будет увидеть и что известно о явлении25 августа, 14:06 • 28643 просмотра
Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточноPhotoVideo25 августа, 13:15 • 30360 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
Эксклюзив
25 августа, 08:07 • 42214 просмотра
Актуальные люди
Джон Ратклифф
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Мудрая
Владимир Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto01:06 • 106 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти23:05 • 1898 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 56894 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 57320 просмотра
Вин Дизель заявил, что готов умереть за дочь Пола Уокера и об их особой связиPhoto24 августа, 01:03 • 96981 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фильм
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship

Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Джон Рэтклифф прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77,5 тонны. Самолёт мог доставить автомобили для американской делегации.

Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в москву на американском военно-транспортном самолёте C-17 Globemaster III. Как отмечает Defence Express, выбор такого самолёта для поездки высокопоставленного чиновника является необычным и, вероятно, связан с вопросами безопасности. Об этом пишет УНН.

Подробности

C-17 — стратегический транспортный самолёт с максимальной грузоподъёмностью около 77,5 тонны. Он оснащён средствами противодействия зенитным ракетам и ранее использовался для перевозки американских высокопоставленных чиновников в опасные районы, в частности в Афганистан.

Boeing C-17 ВВС США вылетел из московского "Внуково" в Ригу25.08.26, 19:48 • 3690 просмотров

По данным издания, самолёт мог доставить в москву автомобили для американской делегации — в столице рф заметили кортеж дипломатических автомобилей в сопровождении полиции.

Сам визит Рэтклиффа был коротким: C-17 приземлился в москве около 10:00, а уже около 19:00 вылетел обратно. Его официальная цель пока не разглашается.

Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналист25.08.26, 20:20 • 25026 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Джон Ратклифф
Афганистан