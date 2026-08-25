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Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналист

Киев • УНН

 • 1880 просмотра

Журналист Майкл Вайс предположил, что Джон Рэтклифф мог приехать в москву, чтобы предупредить рф об эскалации против Европы и НАТО. Он связал это с активностью ГРУ и дронов.

Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналист

Американский журналист Майкл Вайс предположил, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф мог прибыть в москву, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости дальнейшей эскалации против стран Европы и НАТО. Об этом Вайс написал в соцсети X, передает УНН.

По оценке Вайса, возможный визит руководителя ЦРУ может быть связан с разведывательной информацией США, которой Вашингтон поделился с Польшей, странами Балтии и Скандинавии.

"Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Рэтклифф находится в москве, чтобы предупредить о российской эскалации против Европы/НАТО", — написал Вайс.

Журналист обратил внимание на заметный рост числа вероятных диверсионных операций, связанных с российским ГРУ, а также активности российских беспилотников в Европе. Среди стран, где фиксировали подобные инциденты, он упомянул Германию, Болгарию и Румынию.

По мнению Вайса, вероятная поездка директора ЦРУ вряд ли связана исключительно с возможными переговорами об обмене пленными.

"Вам не нужен директор ЦРУ для обменов пленными", — отметил он.

Вайс также назвал Рэтклиффа одним из наиболее проукраински настроенных представителей американской администрации и заявил, что тот сыграл роль в оказании Киеву помощи в нанесении дальнобойных ударов. Журналист провел параллель с событиями 2021 года, когда тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в москву накануне полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Контекст здесь важен: Билл Бернс ездил в москву в 2021 году, чтобы предостеречь путина от... вторжения в Украину", — написал Вайс.

Напомним

Американский Boeing C-17, который доставил Джона Рэтклиффа в москву, вылетел из "Внуково" в Ригу. Перед визитом США просили Украину приостановить удары.

Александра Василенко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Джон Ратклифф
Рига
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