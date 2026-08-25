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Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналіст

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Журналіст Майкл Вайс припустив, що Джон Реткліфф міг приїхати до москви для попередження рф про ескалацію проти Європи та НАТО. Він пов’язав це з активністю ГРУ й дронів.

Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналіст

Американський журналіст Майкл Вайс припустив, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф міг прибути до москви, щоб попередити російське керівництво про неприпустимість подальшої ескалації проти країн Європи та НАТО. Про це Вайс написав у соцмережі X, передає УНН.

За оцінкою Вайса, можливий візит керівника ЦРУ може бути пов'язаний з розвідувальною інформацією США, якою Вашингтон поділився з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії.

"Якби мені довелося робити ставку, я б сказав, що Реткліфф перебуває в москві, щоб попередити про російську ескалацію проти Європи/НАТО", — написав Вайс.

Журналіст звернув увагу на помітне зростання кількості ймовірних диверсійних операцій, пов'язаних із російським ГРУ, а також активності російських безпілотників у Європі. Серед країн, де фіксували подібні інциденти, він згадав Німеччину, Болгарію та Румунію.

На думку Вайса, ймовірна поїздка директора ЦРУ навряд чи пов'язана виключно з можливими переговорами про обмін полоненими.

"Вам не потрібен директор ЦРУ для обмінів полоненими", — зазначив він.

Вайс також назвав Реткліффа одним із найбільш проукраїнськи налаштованих представників американської адміністрації та заявив, що той відігравав роль у допомозі Києву щодо завдання далекобійних ударів. Журналіст провів паралель із подіями 2021 року, коли тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс їздив до москви напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Контекст тут важливий: Білл Бернс їздив до москви у 2021 році, щоб застерегти путіна від... вторгнення в Україну", — написав Вайс.

Нагадаємо

Американський Boeing C-17, який доправив Джона Реткліффа до москви, вилетів із "Внуково" до Риги. Перед візитом США просили Україну призупинити удари.

Олександра Василенко

Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Джон Реткліфф (політик)
Рига
Центральне розвідувальне управління
НАТО
Вашингтон
Болгарія
Німеччина
Румунія
Україна
Польща