Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
Київ • УНН
Трамп назвав візит Джона Реткліффа до росії напіврутинним. Він заявив, що США хочуть завершення війни з Україною.
Президент США Дональд Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до росії, пише УНН.
Він там щось як у напіврутинних справах - мені не хотілося б розчаровувати людей. Ми б хотіли, щоб війна з Україною закінчилася
Це перший коментар Трампа з приводу цього візиту.
Раніше у кремлі вказали, що під час візиту глави ЦРУ до москви були контакти за лінією спецслужб.
У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві26.08.26, 14:24 • 2130 переглядiв