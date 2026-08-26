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Економіст (журнал)

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Трамп назвав візит Джона Реткліффа до росії напіврутинним. Він заявив, що США хочуть завершення війни з Україною.

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до росії, пише УНН.

Він там щось як у напіврутинних справах - мені не хотілося б розчаровувати людей. Ми б хотіли, щоб війна з Україною закінчилася

- сказав Трамп по візит глави ЦРУ до росії в інтерв'ю консервативному радіоведучому Глену Беку.

Це перший коментар Трампа з приводу цього візиту.

Раніше у кремлі вказали, що під час візиту глави ЦРУ до москви були контакти за лінією спецслужб.

У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві26.08.26, 14:24 • 2130 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Україна