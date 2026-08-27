Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News
Київ • УНН
Джон Реткліфф у москві застеріг росію від атак на НАТО та обговорив санкції через закриття Ормузької протоки. Київ знали про візит.
Метою візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до москви було попередження росії не атакувати країни НАТО. Під час переговорів він також порушив питання Ірану та попередив про можливі додаткові санкції через ситуацію навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
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За даними телеканалу, останні оцінки американської розвідки свідчать, що володимир путін може бути готовий до кібератак, гібридних дій та інших операцій на території країн НАТО.
За словами американських чиновників, імовірною метою таких дій може бути не початок прямої війни з Альянсом, а перевірка його єдності та готовності адміністрації Дональда Трампа захищати союзників.
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Український чиновник повідомив CBS News, що Київ заздалегідь поінформували про поїздку американської делегації до москви та попросили утриматися від ударів на час візиту.
США також обговорили з росією ситуацію навколо Ірану
Під час переговорів Реткліфф також порушив питання Ірану та попередив про можливе запровадження додаткових санкцій, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита для судноплавства.
Побоювання американської сторони посилили останні дії росії в Європі, зокрема заходи російських безпілотників у повітряний простір Румунії, перетин російською ракетою території Польщі минулого місяця, а також почастішання ймовірних диверсій і кібератак.
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