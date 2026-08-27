$44.670.0352.090.07
ukenru
04:24 • 186 перегляди
Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News
01:35 • 2580 перегляди
рф має до 17 переобладнаних пускових С-400 для ударів ракетами РМ-48У по УкраїніPhoto
00:51 • 14401 перегляди
росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО
23:36 • 15321 перегляди
У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів
26 серпня, 20:54 • 13727 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
26 серпня, 19:09 • 18383 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
26 серпня, 18:45 • 17795 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
26 серпня, 16:57 • 20250 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
26 серпня, 16:14 • 30599 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
26 серпня, 14:09 • 22441 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
70%
751мм
Популярнi новини
Повені в Непалі забрали життя вже 157 людей, ще понад 40 - госпіталізували26 серпня, 18:31 • 4944 перегляди
Кабмін звільнив голову ПлейСіті Новікова26 серпня, 18:40 • 3338 перегляди
Сибіга закликав Мальту посилити захист судноплавства в Чорному морі та санкційний тиск на рф26 серпня, 20:25 • 2702 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 4868 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto00:07 • 3204 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 30602 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 29981 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 36201 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 51093 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 42346 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Марк Карні
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Канада
Європа
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto00:07 • 3220 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 4882 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 40248 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 38808 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 40941 перегляди
Актуальне
Ракетна система С-400
Іскандер (ОТРК)
Джеймс Вебб (телескоп)
Leopard 1
Gepard (зенітна установка)

Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Джон Реткліфф у москві застеріг росію від атак на НАТО та обговорив санкції через закриття Ормузької протоки. Київ знали про візит.

Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News

Метою візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до москви було попередження росії не атакувати країни НАТО. Під час переговорів він також порушив питання Ірану та попередив про можливі додаткові санкції через ситуацію навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

За даними телеканалу, останні оцінки американської розвідки свідчать, що володимир путін може бути готовий до кібератак, гібридних дій та інших операцій на території країн НАТО.

За словами американських чиновників, імовірною метою таких дій може бути не початок прямої війни з Альянсом, а перевірка його єдності та готовності адміністрації Дональда Трампа захищати союзників.

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні26.08.26, 16:41 • 18915 переглядiв

Український чиновник повідомив CBS News, що Київ заздалегідь поінформували про поїздку американської делегації до москви та попросили утриматися від ударів на час візиту.

США також обговорили з росією ситуацію навколо Ірану

Під час переговорів Реткліфф також порушив питання Ірану та попередив про можливе запровадження додаткових санкцій, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита для судноплавства.

Побоювання американської сторони посилили останні дії росії в Європі, зокрема заходи російських безпілотників у повітряний простір Румунії, перетин російською ракетою території Польщі минулого місяця, а також почастішання ймовірних диверсій і кібератак.

У кремлі стверджують, що директор ЦРУ не зустрічався з путіним у москві26.08.26, 14:24 • 4262 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Польща