Директора ЦРУ Рэтклиффа после визита в москву заметили в Белом доме
Киев • УНН
Джон Рэтклифф вернулся из москвы и, по сообщениям, посетил Белый дом. Трамп назвал переговоры с рф полурутинными.
В США зафиксировали визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Белый дом после визита в москву, соответствующие фотографии опубликовал фотограф-фрилансер Эндрю Лейден в X, пишет УНН.
Детали
"Министр войны Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Кейн и директор ЦРУ Рэтклифф покидают Западное крыло после встречи в Белом доме. Рэтклифф вернулся из россии поздно вчера вечером", — написал Лейден в подписи к фотографии.
Президент США Дональд Трамп, как пишет BBC, заявил, что "что-то может выйти из" состоявшейся во вторник необъявленной встречи между главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и представителями российских разведывательных служб.
Президент США не раскрыл, что обсуждалось во время нетрадиционных переговоров, но назвал встречу "полурутинной", добавив, что Вашингтон "хотел бы, чтобы война в Украине закончилась".
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Последняя подобная встреча состоялась за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. кремль заявил, что Рэтклифф не встречался с главой кремля владимиром путиным. "Были контакты с разведывательными службами", — сказал журналистам пресс-секретарь кремля дмитрий песков.
По данным Politico, ссылающегося на источники, директор ЦРУ Джон Рэтклифф предостерёг российских чиновников в москве от эскалации конфликта с союзниками Америки по НАТО, в частности Эстонией, Латвией и Литвой, в ответ на тупиковую ситуацию с вторжением москвы в Украину.
Глава разведки США, по данным источника издания, также использовал редкую, необъявленную поездку в столицу россии во вторник, чтобы оказать давление на россию с целью сокращения военной и экономической поддержки Ирана.
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