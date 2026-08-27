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Директора ЦРУ Реткліффа після візиту до москви помітили у Білому домі

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Джон Реткліфф повернувся з москви та, за повідомленнями, відвідав Білий дім. Трамп назвав переговори з рф напіврутинними.

Директора ЦРУ Реткліффа після візиту до москви помітили у Білому домі

У США зафіксували візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Білого дому після візиту до москви, відповідні фото опублікував фріланс-фотограф Ендрю Лейден у X, пише УНН.

Деталі

"Міністр війни Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Кейн та директор ЦРУ Реткліфф залишають Західне крило після зустрічі в Білому домі. Реткліфф повернувся з росії пізно вчора ввечері", - написав Лейден у підписі до фото.

Президент США Дональд Трамп, як пише BBC, заявив, що "щось може вийти з" вівторкової неоголошеної зустрічі між головою Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) та представниками російських розвідувальних служб.

Президент США не розкрив, що обговорювалося під час нетрадиційних переговорів, але назвав зустріч "напіврутинною", додавши, що Вашингтон "хотів би, щоб війна в Україні закінчилася".

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Остання подібна зустріч відбулася за місяці до повномасштабного вторгнення в Україну. кремль заявив, що Реткліфф не зустрічався з главою кремля володимиром путіним. "Були контакти зі розвідувальними службами", – сказав журналістам прессекретар кремля дмитро пєсков.

За даними Politico, яке посилається на джерела, директор ЦРУ Джон Реткліфф застеріг російських чиновників у москві не вдаватися до ескалації конфлікту із союзниками Америки по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою, у відповідь на глухий кут вторгнення москви в Україну.

Глава розвідки США, за даними джерела видання, також використав рідкісну, неоголошену поїздку до столиці росії у вівторок, щоб чинити тиск на росію з метою скорочення військової та економічної підтримки Ірану.

Глава ЦРУ Реткліфф у москві попередив росію не атакувати країни НАТО – CBS News27.08.26, 07:24 • 17124 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
Латвія
НАТО
Дональд Трамп
Литва
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Іран