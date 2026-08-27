Директора ЦРУ Реткліффа після візиту до москви помітили у Білому домі
Київ • УНН
Джон Реткліфф повернувся з москви та, за повідомленнями, відвідав Білий дім. Трамп назвав переговори з рф напіврутинними.
У США зафіксували візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Білого дому після візиту до москви, відповідні фото опублікував фріланс-фотограф Ендрю Лейден у X, пише УНН.
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"Міністр війни Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Кейн та директор ЦРУ Реткліфф залишають Західне крило після зустрічі в Білому домі. Реткліфф повернувся з росії пізно вчора ввечері", - написав Лейден у підписі до фото.
Президент США Дональд Трамп, як пише BBC, заявив, що "щось може вийти з" вівторкової неоголошеної зустрічі між головою Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) та представниками російських розвідувальних служб.
Президент США не розкрив, що обговорювалося під час нетрадиційних переговорів, але назвав зустріч "напіврутинною", додавши, що Вашингтон "хотів би, щоб війна в Україні закінчилася".
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Остання подібна зустріч відбулася за місяці до повномасштабного вторгнення в Україну. кремль заявив, що Реткліфф не зустрічався з главою кремля володимиром путіним. "Були контакти зі розвідувальними службами", – сказав журналістам прессекретар кремля дмитро пєсков.
За даними Politico, яке посилається на джерела, директор ЦРУ Джон Реткліфф застеріг російських чиновників у москві не вдаватися до ескалації конфлікту із союзниками Америки по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою, у відповідь на глухий кут вторгнення москви в Україну.
Глава розвідки США, за даними джерела видання, також використав рідкісну, неоголошену поїздку до столиці росії у вівторок, щоб чинити тиск на росію з метою скорочення військової та економічної підтримки Ірану.
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