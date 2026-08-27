путин не собирается нападать на территорию НАТО — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что российский диктатор владимир путин не будет нападать на страну НАТО, и опроверг сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее на этой неделе предупреждал российских чиновников о недопустимости такого нападения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Он не собирается нападать на территорию НАТО", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

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Ранее в тот же день Трамп в телефонном интервью Axios заявил, что такого нападения не будет и что Рэтклифф не направлялся в москву для передачи какого-либо конкретного сообщения.

"Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого сообщения не было, и ничего необычного не произошло", — сказал Трамп новостному изданию.

Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине

Европейские и американские разведывательные службы давно отслеживают российские диверсии и атаки в "серой зоне" Европы, которые не достигают порога полномасштабной войны и, как правило, направлены на ослабление единства НАТО и готовности государств-членов поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.