путін не збирається на територію НАТО - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що російський диктатор володимир путін не нападатиме на країну НАТО і спростував повідомлення ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Раткліфф раніше цього тижня попереджав російських чиновників про неприпустимість такого нападу, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Він не збирається нападати на територію НАТО", - заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

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Раніше того ж дня Трамп у телефонному інтерв'ю Axios заявив, що такого нападу не буде і що Реткліфф не був направлений до москви для передачі якогось конкретного повідомлення.

"Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на півроку чи раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Жодного повідомлення не було, і нічого незвичайного не сталося", - сказав Трамп новинному виданню.

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Європейські та американські розвідувальні служби давно відслідковують російські диверсії та атаки у "сірій зоні" Європи, які не досягають порогу повномасштабної війни і, як правило, спрямовані на ослаблення єдності НАТО та готовності держав-членів підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.