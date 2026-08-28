Глава ЦРУ хотів показати путіну реальну ситуацію на фронті та похмурі перспективи для рф – NYT

Директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав москву, де зустрівся з керівником фсб олександром бортніковим. Під час зустрічі американський посадовець передав російській стороні похмуру оцінку військового та економічного становища росії й закликав кремль серйозно розглянути можливість припинення війни проти України. Про це пише The New York Times, посилаючись на нинішніх і колишніх американських чиновників, передає УНН.

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За даними видання, Реткліфф не погрожував москві можливими наслідками у разі відмови від переговорів. Натомість він наголосив, що, на його оцінку, росії варто розпочати серйозні переговори до того, як її військове та економічне становище погіршиться.

Розвідувальний канал між Реткліффом і бортніковим працює паралельно з контактами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іншими високопоставленими представниками кремля. Американські чиновники припускають, що путін, який сам у минулому був офіцером розвідки, може сприйняти пряме послання від директора ЦРУ серйозніше, ніж звичайні дипломатичні сигнали.

У ЦРУ сумніваються в оцінках путіна

Аналітики американської розвідки тривалий час сумніваються, чи отримує путін від своїх радників реалістичну оцінку перебігу війни та російських втрат. За словами співрозмовників NYT, москва зазнала значних втрат, тоді як її просування на полі бою фактично зупинилося.

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Реткліфф раніше публічно звертав увагу на масштаб російських втрат. Минулого місяця він заявив, що тривалість життя російського військовослужбовця на передовій може становити менше 35 хвилин. Також він зазначав, що за 18 місяців після його призначення директором ЦРУ росія захопила близько 1% території України.

Візит Реткліффа став черговою спробою адміністрації Дональда Трампа оживити мирні переговори, які зайшли в глухий кут. За оцінками європейських дипломатів, можливість для укладення угоди може з'явитися в найближчі зимові місяці через уповільнення російського наступу на Донбасі та здатність України завдавати росії значних втрат за допомогою безпілотників.

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Перед поїздкою до москви Реткліфф також поговорив з українськими колегами. Він запевнив їх, що під час зустрічі з російською стороною вивчатиме позицію кремля, а не погоджуватиме будь-які поступки від імені України.

Прямі контакти між керівниками розвідок США та росії вже використовувалися для передачі важливих сигналів. У листопаді 2021 року тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав москву, де попереджав російське керівництво про наслідки можливого повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними NYT, після вступу Трампа на посаду Реткліфф і Бортніков також підтримували контакти щодо обміну полоненими. Однак особиста зустріч цього тижня в москві стала першою між ними.

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