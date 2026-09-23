Bentley представила перший електромобіль Torcal - чим цікавий і скільки коштує

У середу компанія Bentley представила свій перший повністю електричний автомобіль, зробивши ставку на те, що заможні покупці прагнуть їздити без шкідливих викидів, не відмовляючись при цьому від характерних рис дизайну, що визначають цей британський бренд розкішних авто вже понад століття, передає УНН із посиланням на Reuters.

Випуск позашляховика Torcal відбувся лише через кілька місяців після того, як перший електромобіль Ferrari викликав критику серед деяких шанувальників бренду: він мало нагадував традиційні низькі спорткари італійської марки з двигунами внутрішнього згоряння.

Натомість дебютний електромобіль Bentley одразу впізнається як представник цієї родини. Він зберігає стилістичні елементи моделей із двигунами внутрішнього згоряння — аж до фар ромбоподібної форми, що нагадують традиційну решітку радіатора (хоча електромобілям вона не потрібна для охолодження двигуна).

Автомобіль також відтворює відчуття роботи двигуна V8 завдяки звуковому супроводу, що базується на звучанні оркестрових литавр, доповнених меншими барабанами, темп яких прискорюється разом із набором швидкості.

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"Ми завжди прагнули насамперед створити саме Bentley, — розповів агентству Reuters генеральний директор компанії Франк-Штеффен Валлізер. — Ми вважаємо, що люди не шукають кардинально іншого автомобіля лише через те, що він електричний".

Окрім Ferrari, єдиним іншим великим виробником автомобілів класу "ультра-люкс", що вже продає електромобіль, є Rolls-Royce (належить концерну BMW).

Компанія Lamborghini, яка, як і Bentley, входить до складу Volkswagen Group, відклала випуск свого першого електромобіля на кінець десятиліття. Британська McLaren минулого тижня заявила, що не планує випускати електромобілі; обидві компанії пояснили це рішення недостатнім попитом з боку клієнтів.

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Раніше Bentley відклала запуск свого першого електромобіля до 2026 року та відмовилася від мети повністю перейти на електротягу до 2030 року, зазначивши, що клієнти ще не готові до таких змін.

На відміну від електричної моделі Ferrari Luce, ціна якої стартує від 550 000 євро (628 000 доларів), Torcal займає нижчий ціновий сегмент у лінійці Bentley: його вартість починається від 173 000 фунтів стерлінгів (230 000 доларів). За словами Валлізера, ця модель являє собою "доступніший Bentley... що, безумовно, відкриває нові ринки".

Bentley демонструє автомобіль наявним і потенційним клієнтам; значний інтерес до нього виявляють у Європі, на Близькому Сході та в тих штатах США, де спостерігається високий рівень поширення електромобілів. Рекламна кампанія з нагоди виходу моделі на ринок Китаю розпочнеться наступного року.