Kia новим електрокаром EV3 знайшла заміну Niro EV - що всередині і яка ціна

Новий Kia EV3 став модернізованою версією знятого з виробництва Niro EV та приблизно на 10 000 доларів дешевший, повідомляє Electrek, пише УНН.

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Після успіху в Європі, Великій Британії та на інших закордонних ринках компактний електричний кросовер (SUV) Kia надійшов у продаж і в США, пише видання. Ціна на EV3 2027 починається від 29 890 доларів.

У четвер Kia оголосила, що оновлений Niro 2027 має ту ж стартову ціну в 29 890 доларів. Niro 2027, як вказували у компанії, буде продаватися виключно в гібридному варіанті.

2027 Kia Niro Hybrid

Чон Вон-джун, віце-президент Kia Corp, заявив, що Niro - це "перший крок Kia до електрифікованого майбутнього" під час брифінгу для ЗМІ з приводу оновленого Niro Hybrid у березні.

Kia EV3 2027 доступний у п'яти комплектаціях: Light, Wind, Land, GT-Line і GT, з двома варіантами батарей.

Стандартний EV3 Light FWD, ціна якого починається від 29 890 доларів, оснащений батареєю ємністю 58,3 кВт·год, що забезпечує запас ходу за оцінкою EPA до 221 милі (355,7 кілометра). Моделі Wind, Land, GT-Line та GT використовують батарею ємністю 81,4 кВт⋅год, яка забезпечує запас ходу до 321 милі (516,6 кілометра) на одному заряді.

2027 Kia EV3

Для порівняння, Kia Niro 2026 коштує від 39 700 доларів, що майже на 10 000 доларів більше, ніж EV3, і пропонує запас ходу до 253 миль (407 кілометрів).

Передньопривідні (FWD) варіанти оснащені одним переднім електродвигуном потужністю 201 кінська сила. Для всіх варіантів, окрім моделі Light, можна встановити повний привід (AWD) за додаткові 3200 доларів.

Система повного приводу з двома електродвигунами забезпечує сумарну потужність у 261 кінську силу, а топова версія EV3 GT додає ще трохи потужності, досягаючи 288 кінських сил.

Всі комплектації EV3 оснащені вбудованим портом NACS.

Використовуючи швидкий зарядний пристрій постійного струму потужністю 350 кВт, стандартна батарея ємністю 58,2 кВт⋅год може зарядитися з 10% до 80% приблизно за 29 хвилин. Батарея збільшеної ємності 81,4 кВт·год заряджається приблизно за 31 хвилину.

Усередині EV3 встановлена ​​нова інформаційно-розважальна система Kia ccNC (Connected Car Navigation Cockpit). Система включає майже 30-дюймовий екран, у тому числі два 12,3-дюймових екрани в панорамному вигнутому дисплеї, що об'єднує приладову панель і центральну інформаційно-розважальну систему. Крім того, під ним розташований окремий 5-дюймовий сенсорний екран керування клімат-контролем.

EV3 на 4,7 трохи коротший і трохи ширший, ніж Niro EV. Завдяки своїй спеціалізованій платформі для електромобілів (E-GMP), EV3 пропонує стільки ж внутрішнього простору, як і Niro EV.

Kia планує зробити недорогі електрокари прибутковими за рахунок обсягів