Kia планує зробити недорогі електрокари прибутковими за рахунок обсягів

11:03 • 2992 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 14715 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 37206 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 25744 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 57265 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 60531 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 42792 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42699 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40950 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 68299 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Українські військові ефектно знищили окупантів та ворожу техніку на Лиманському напрямкуVideo17 жовтня, 01:43 • 8546 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 21555 перегляди
Ракетна атака на російське сочі: туристів спускають у підвали - ЗМІ17 жовтня, 03:09 • 14181 перегляди
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 11713 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 20923 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 37200 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 68297 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 97968 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 65863 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 89147 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 2472 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 47895 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 96285 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 72942 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 74202 перегляди
Kia планує зробити недорогі електрокари прибутковими за рахунок обсягів

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Kia планує випускати 200 000 одиниць моделей EV2 та EV4 щорічно з 2027 року. Це дозволить зробити електромобілі доступними та прибутковими.

Kia планує зробити недорогі електрокари прибутковими за рахунок обсягів

Автовиробник Kia планує зробити недорогі електромобілі прибутковими за рахунок обсягів продажу, повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

"Нова стратегія Kia в галузі електромобілів не спирається на революційні технології або обіцянки програмного забезпечення в дусі Кремнієвої долини. Натомість вона заснована на перевіреному часом методі: виробляти купу автомобілів та пожинати плоди", - ідеться у повідомленні.

Згідно з новим звітом Automotive News Europe, Kia планує випускати загалом 200 000 одиниць майбутніх моделей EV2 та EV4 – по 100 000 одиниць кожної – щорічно, починаючи з 2027 року. Ідея полягає в тому, щоб зробити свої електромобілі одночасно доступними та прибутковими, і до цього останнього аспекту Kia ставиться дуже серйозно, коли йдеться про автомобілі нижчої цінової категорії, пише видання.

Як зазначається, Kia планує збільшити виробництво електромобілів у Європі майже втричі протягом наступних двох років, про що заявив топ-менеджер автовиробника.

"Очікується, що середньорічний обсяг виробництва майбутнього EV2 на заводі в Жиліні (Словаччина) до 2027 року становитиме близько 100 000 одиниць", - заявив президент і генеральний директор Kia Хо Сонг Сонг в інтерв'ю Automotive News Europe 1 жовтня.

Він додав, що Kia планує збільшити виробництво EV4 на заводі в Жиліні до більш ніж 80 000 автомобілів на рік до 2027 року. "З урахуванням додаткових поставок з Кореї загальний обсяг виробництва EV4 у світі, як очікується, досягне приблизно 100 000 одиниць", - сказав він.

Очікується, що Kia розпочне виробництво EV2 на початку наступного року. Цей мініатюрний електромобіль, як очікується, стане найдешевшим електромобілем бренду на сьогодні і продаватиметься за ціною близько 35 000 доларів. Щоб досягти такої низької ціни і при цьому не втратити гроші, бренду залишається лише налагодити масове виробництво, зауважує видання.

Сонг заявив, що, випустивши по 100 000 одиниць EV2 та EV4, Kia забезпечить "достатній обсяг для постачальників і зробить ці моделі прибутковими".

Доповнення

Kia розпочала виробництво EV4 у Словаччині ще в серпні. У міру нарощування виробництва автовиробник працює над завершенням інвестицій обсягом 126 мільйонів доларів на завод, які також сприятимуть випуску EV2. У сукупності прогнозований обсяг виробництва обох моделей може становити трохи більше ніж половину від "розширеної" потужності заводу в 350 000 автомобілів на рік. Близько 20 000 одиниць фастбеків EV4, як і раніше, будуть вироблятися в Південній Кореї.

Юлія Шрамко

Авто
Південна Корея
Словаччина