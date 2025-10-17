Kia планує зробити недорогі електрокари прибутковими за рахунок обсягів

Автовиробник Kia планує зробити недорогі електромобілі прибутковими за рахунок обсягів продажу, повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

"Нова стратегія Kia в галузі електромобілів не спирається на революційні технології або обіцянки програмного забезпечення в дусі Кремнієвої долини. Натомість вона заснована на перевіреному часом методі: виробляти купу автомобілів та пожинати плоди", - ідеться у повідомленні.

Згідно з новим звітом Automotive News Europe, Kia планує випускати загалом 200 000 одиниць майбутніх моделей EV2 та EV4 – по 100 000 одиниць кожної – щорічно, починаючи з 2027 року. Ідея полягає в тому, щоб зробити свої електромобілі одночасно доступними та прибутковими, і до цього останнього аспекту Kia ставиться дуже серйозно, коли йдеться про автомобілі нижчої цінової категорії, пише видання.

Як зазначається, Kia планує збільшити виробництво електромобілів у Європі майже втричі протягом наступних двох років, про що заявив топ-менеджер автовиробника.

"Очікується, що середньорічний обсяг виробництва майбутнього EV2 на заводі в Жиліні (Словаччина) до 2027 року становитиме близько 100 000 одиниць", - заявив президент і генеральний директор Kia Хо Сонг Сонг в інтерв'ю Automotive News Europe 1 жовтня.

Він додав, що Kia планує збільшити виробництво EV4 на заводі в Жиліні до більш ніж 80 000 автомобілів на рік до 2027 року. "З урахуванням додаткових поставок з Кореї загальний обсяг виробництва EV4 у світі, як очікується, досягне приблизно 100 000 одиниць", - сказав він.

Очікується, що Kia розпочне виробництво EV2 на початку наступного року. Цей мініатюрний електромобіль, як очікується, стане найдешевшим електромобілем бренду на сьогодні і продаватиметься за ціною близько 35 000 доларів. Щоб досягти такої низької ціни і при цьому не втратити гроші, бренду залишається лише налагодити масове виробництво, зауважує видання.

Сонг заявив, що, випустивши по 100 000 одиниць EV2 та EV4, Kia забезпечить "достатній обсяг для постачальників і зробить ці моделі прибутковими".

Доповнення

Kia розпочала виробництво EV4 у Словаччині ще в серпні. У міру нарощування виробництва автовиробник працює над завершенням інвестицій обсягом 126 мільйонів доларів на завод, які також сприятимуть випуску EV2. У сукупності прогнозований обсяг виробництва обох моделей може становити трохи більше ніж половину від "розширеної" потужності заводу в 350 000 автомобілів на рік. Близько 20 000 одиниць фастбеків EV4, як і раніше, будуть вироблятися в Південній Кореї.