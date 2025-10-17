Kia планирует сделать недорогие электрокары прибыльными за счет объемов

Автопроизводитель Kia планирует сделать недорогие электромобили прибыльными за счет объемов продаж, сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

"Новая стратегия Kia в области электромобилей не опирается на революционные технологии или обещания программного обеспечения в духе Кремниевой долины. Вместо этого она основана на проверенном временем методе: производить кучу автомобилей и пожинать плоды", - говорится в сообщении.

Согласно новому отчету Automotive News Europe, Kia планирует выпускать в общей сложности 200 000 единиц будущих моделей EV2 и EV4 – по 100 000 единиц каждой – ежегодно, начиная с 2027 года. Идея заключается в том, чтобы сделать свои электромобили одновременно доступными и прибыльными, и к этому последнему аспекту Kia относится очень серьезно, когда речь идет об автомобилях низшей ценовой категории, пишет издание.

Как отмечается, Kia планирует увеличить производство электромобилей в Европе почти втрое в течение следующих двух лет, о чем заявил топ-менеджер автопроизводителя.

"Ожидается, что среднегодовой объем производства будущего EV2 на заводе в Жилине (Словакия) к 2027 году составит около 100 000 единиц", - заявил президент и генеральный директор Kia Хо Сонг Сонг в интервью Automotive News Europe 1 октября.

Он добавил, что Kia планирует увеличить производство EV4 на заводе в Жилине до более чем 80 000 автомобилей в год к 2027 году. "С учетом дополнительных поставок из Кореи общий объем производства EV4 в мире, как ожидается, достигнет примерно 100 000 единиц", - сказал он.

Ожидается, что Kia начнет производство EV2 в начале следующего года. Этот миниатюрный электромобиль, как ожидается, станет самым дешевым электромобилем бренда на сегодня и будет продаваться по цене около 35 000 долларов. Чтобы достичь такой низкой цены и при этом не потерять деньги, бренду остается только наладить массовое производство, отмечает издание.

Сонг заявил, что, выпустив по 100 000 единиц EV2 и EV4, Kia обеспечит "достаточный объем для поставщиков и сделает эти модели прибыльными".

Дополнение

Kia начала производство EV4 в Словакии еще в августе. По мере наращивания производства автопроизводитель работает над завершением инвестиций объемом 126 миллионов долларов на завод, которые также будут способствовать выпуску EV2. В совокупности прогнозируемый объем производства обеих моделей может составлять чуть более половины от "расширенной" мощности завода в 350 000 автомобилей в год. Около 20 000 единиц фастбеков EV4, как и раньше, будут производиться в Южной Корее.