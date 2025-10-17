Kia планирует сделать недорогие электрокары прибыльными за счет объемов

$41.640.12
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
08:14 • 13899 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
07:15 • 36343 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
05:53 • 25276 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 56850 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 60356 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 42661 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
16 октября, 15:34 • 42670 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
16 октября, 15:13 • 40932 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 67896 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направленииVideo17 октября, 01:43 • 8038 просмотра
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России17 октября, 02:15 • 21273 просмотра
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 13910 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW17 октября, 04:11 • 11436 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 20622 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
07:15 • 36343 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 67896 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 07:53 • 97593 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 65521 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 88784 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Вашингтон
Словакия
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 1970 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 47693 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 96097 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 72765 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 74034 просмотра
Kia планирует сделать недорогие электрокары прибыльными за счет объемов

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Kia планирует выпускать 200 000 единиц моделей EV2 и EV4 ежегодно с 2027 года. Это позволит сделать электромобили доступными и прибыльными.

Kia планирует сделать недорогие электрокары прибыльными за счет объемов

Автопроизводитель Kia планирует сделать недорогие электромобили прибыльными за счет объемов продаж, сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

"Новая стратегия Kia в области электромобилей не опирается на революционные технологии или обещания программного обеспечения в духе Кремниевой долины. Вместо этого она основана на проверенном временем методе: производить кучу автомобилей и пожинать плоды", - говорится в сообщении.

Согласно новому отчету Automotive News Europe, Kia планирует выпускать в общей сложности 200 000 единиц будущих моделей EV2 и EV4 – по 100 000 единиц каждой – ежегодно, начиная с 2027 года. Идея заключается в том, чтобы сделать свои электромобили одновременно доступными и прибыльными, и к этому последнему аспекту Kia относится очень серьезно, когда речь идет об автомобилях низшей ценовой категории, пишет издание.

Как отмечается, Kia планирует увеличить производство электромобилей в Европе почти втрое в течение следующих двух лет, о чем заявил топ-менеджер автопроизводителя.

"Ожидается, что среднегодовой объем производства будущего EV2 на заводе в Жилине (Словакия) к 2027 году составит около 100 000 единиц", - заявил президент и генеральный директор Kia Хо Сонг Сонг в интервью Automotive News Europe 1 октября.

Он добавил, что Kia планирует увеличить производство EV4 на заводе в Жилине до более чем 80 000 автомобилей в год к 2027 году. "С учетом дополнительных поставок из Кореи общий объем производства EV4 в мире, как ожидается, достигнет примерно 100 000 единиц", - сказал он.

Ожидается, что Kia начнет производство EV2 в начале следующего года. Этот миниатюрный электромобиль, как ожидается, станет самым дешевым электромобилем бренда на сегодня и будет продаваться по цене около 35 000 долларов. Чтобы достичь такой низкой цены и при этом не потерять деньги, бренду остается только наладить массовое производство, отмечает издание.

Сонг заявил, что, выпустив по 100 000 единиц EV2 и EV4, Kia обеспечит "достаточный объем для поставщиков и сделает эти модели прибыльными".

Дополнение

Kia начала производство EV4 в Словакии еще в августе. По мере наращивания производства автопроизводитель работает над завершением инвестиций объемом 126 миллионов долларов на завод, которые также будут способствовать выпуску EV2. В совокупности прогнозируемый объем производства обеих моделей может составлять чуть более половины от "расширенной" мощности завода в 350 000 автомобилей в год. Около 20 000 единиц фастбеков EV4, как и раньше, будут производиться в Южной Корее.

Юлия Шрамко

Авто
Южная Корея
Словакия