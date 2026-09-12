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The Times
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Лавров назвав запрошення Зеленського до москви "жестом доброї волі"

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Голова мзс рф заявив, що Зеленському "достатньо приїхати" до москви для переговорів. За його словами, росія не зупинятиме війну на цей період.

Лавров назвав запрошення Зеленського до москви "жестом доброї волі"

Міністр закордонних справ рф сергій лавров назвав "величезним жестом доброї волі" запрошення президенту України Володимиру Зеленському приїхати до москви. Про це повідомляє BBC, повідомляє УНН.

Деталі

Очільник мзс країни-агресора назвав Зеленського "персонажем" і додав, що президенту України нібито достатньо "приїхати" до москви.

І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій наказ про заборону контактів з путіним та його командою. Тож доброї волі нам не бракує, а йому, я так розумію, злих рис

 - заявив лавров в інтерв’ю російським пропагандистам.

Він додав, що кремль готовий до переговорів, але на цей період так звану "спеціальну військову операцію", тобто, повномасштабну агресію проти України зупинено не буде.

Нагадаємо

Раніше сергій лавров заявив, що після завершення бойових дій вся Україна має фактично стати "буферною зоною" між росією та Заходом.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна