лавров назвал приглашение Зеленского в москву "жестом доброй воли"

Министр иностранных дел рф сергей лавров назвал "огромным жестом доброй воли" приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в москву. Об этом сообщает BBC, сообщает УНН.

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Глава МИД страны-агрессора назвал Зеленского "персонажем" и добавил, что президенту Украины якобы достаточно "приехать" в москву.

И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой приказ о запрете контактов с путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать, а ему, я так понимаю, злых качеств - заявил лавров в интервью российским пропагандистам.

Он добавил, что кремль готов к переговорам, но на этот период так называемая "специальная военная операция", то есть полномасштабная агрессия против Украины, остановлена не будет.

Напомним

Ранее сергей лавров заявил, что после завершения боевых действий вся Украина фактически должна стать "буферной зоной" между россией и Западом.