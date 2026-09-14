Партія канцлера Мерца перемогла на місцевих виборах у Нижній Саксонії
Київ • УНН
ХДС отримав 27,2% голосів і залишився найсильнішою силою в Нижній Саксонії. AfD посіла третє місце з рекордними для себе 15,9%.
Консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) залишився найсильнішою політичною силою на рівні районів у північно-західній землі Нижня Саксонія після проведення там місцевих виборів, свідчать попередні результати, оприлюднені в понеділок. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Вибори в неділю привернули незвично велику увагу, оскільки їх розглядали як показник рівня підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) після її переконливої перемоги на виборах у землі Саксонія-Ангальт минулого тижня.
На виборах обирали мерів, керівників районів та місцеві ради в землі.
Результати виборів у Нижній Саксонії
Для канцлера Фрідріха Мерца, який перебуває під тиском, результат, безперечно, став полегшенням: його ХДС посів перше місце, отримавши 27,2% голосів. Це трохи менше, ніж 31,7%, які партія набрала на останніх місцевих виборах у Нижній Саксонії у 2021 році.
Соціал-демократична партія (СДПН), яка очолює коаліційний уряд на рівні землі, посіла друге місце з 24,6% підтримки — різке падіння порівняно з 30% у 2021 році.
AfD посіла третє місце з результатом 15,9%, більш ніж утричі покращивши свій показник 2021 року.
"Зелені", які є молодшим партнером коаліції на рівні землі, отримали 14,1% голосів проти 15,9% у 2021 році.
Замикають список Ліва партія та Вільна демократична партія (FDP) — відповідно 6% та 3,7%.
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