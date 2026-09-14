Партія канцлера Мерца перемогла на місцевих виборах у Нижній Саксонії

Енергетичне перемир’я між Україною та рф на стадії опрацювання, остаточної домовленості ще немає — FT

ЄС продовжив дію санкцій проти росії, але лише на сім днів - ЗМІ

Україна готова припинити удари по критичній інфраструктурі рф, якщо партнери забезпечать те саме з боку москви - Зеленський

Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог

Україна погодилася не наносити ударів по об’єктах енергетики, росія погодилася вчинити так само - Трамп

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Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора