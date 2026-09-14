Партия канцлера Мерца победила на местных выборах в Нижней Саксонии

Консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) остался самой сильной политической силой на уровне районов в северо-западной земле Нижняя Саксония после проведения там местных выборов, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные в понедельник. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Выборы в воскресенье привлекли необычно большое внимание, поскольку рассматривались как показатель уровня поддержки ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) после её убедительной победы на выборах в земле Саксония-Анхальт на прошлой неделе.

На выборах избирали мэров, глав районов и местные советы в земле.

Результаты выборов в Нижней Саксонии

Для находящегося под давлением канцлера Фридриха Мерца результат, несомненно, стал облегчением: его ХДС занял первое место, получив 27,2% голосов. Это немного меньше, чем 31,7%, которые партия набрала на последних местных выборах в Нижней Саксонии в 2021 году.

Социал-демократическая партия (СДПН), возглавляющая коалиционное правительство на уровне земли, заняла второе место с 24,6% поддержки — резкое падение по сравнению с 30% в 2021 году.

AfD заняла третье место с результатом 15,9%, более чем втрое улучшив свой показатель 2021 года.

«Зелёные», являющиеся младшим партнёром коалиции на уровне земли, получили 14,1% голосов против 15,9% в 2021 году.

Замыкают список Левая партия и Свободная демократическая партия (FDP) — соответственно 6% и 3,7%.

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