Нижняя Саксония

Сейчас нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя пока нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО, Альянс будет продолжать гарантировать, что москва не будет иметь ложных представлений об обязательствах НАТО защищать всех своих членов.