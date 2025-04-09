Нижняя Саксония

В Бад Гарцбурге женщина получила в наследство дом, где обнаружила 1200 растений конопли и оборудование для их выращивания. Полиция конфисковала все и арестовала двух подозреваемых.
С начала 2024 года количество депортаций из Германии в Россию выросло до 32 человек. Это значительное увеличение по сравнению с 7 депортациями в 2023 году, хотя все еще меньше, чем 280 депортаций в 2021 году.
В супермаркетах Северного Рейна-Вестфалии нашли 95 кг кокаина в коробках с бананами из Южной Америки. Стоимость партии на черном рынке оценивается в более 7 млн евро.
В Германии молодой человек попытался угнать пассажирский автобус, но потерял управление и повредил более 20 припаркованных автомобилей. Угонщик объяснил, что просто хотел покататься на автобусе.
В парке Дельменхорста молния ударила в дерево, под которым пряталась семья из 8 человек. 14-летняя девочка умерла, ее 5-летний брат получил серьезные травмы.
Министерство обороны Германии планирует заказать у Diehl Defense и Nammo Raufoss до 2,35 млн артиллерийских снарядов на сумму до 15 млрд евро, причем некоторые снаряды, предназначенные для Украины и партнеров по НАТО.
Двое белорусов похитили 40 штурмовых винтовок натовского образца из грузового поезда в Германии, чтобы продать их через даркнет, но были арестованы полицией после спецоперации.
Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя пока нет непосредственной военной угрозы ни одному из союзников НАТО, Альянс будет продолжать гарантировать, что москва не будет иметь ложных представлений об обязательствах НАТО защищать всех своих членов.
Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.