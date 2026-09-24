Аэропорт Берлина закрыли из-за неизвестного БПЛА

В аэропорту Берлин-Бранденбург вечером 23 сентября зафиксировали появление беспилотника, из-за чего временно закрыли воздушное пространство над аэропортом. Об этом сообщает t-online, информирует УНН.

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Отмечается, что дрон заметили на северной взлётно-посадочной полосе в 20:00, а уже через двадцать минут движение самолётов над аэропортом полностью остановили.

В общей сложности ограничения продолжались не менее 45 минут, а несколько рейсов пришлось перенаправить в Дрезден.

Воздушное пространство снова открыли в 21:05, однако взлёт и посадку самолётов по-прежнему осуществляют с задержкой.

Ни один другой немецкий аэропорт не зафиксировал столько появлений дронов в первой половине года, как аэропорт Берлин-Бранденбург. Диспетчерская вышка в Шёнефельде зарегистрировала 28 таких летающих объектов за первые шесть месяцев. Это на одну фиксацию больше, чем в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне за тот же период - пишет издание.

Напомним

В Нижней Саксонии следователи обнаружили подозрительные материалы всего в нескольких метрах от обломков дрона, найденных на прошлой неделе возле авиабазы Бундесвера в Вунсторфе. По данным NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, сейчас проверяется версия о том, что аппарат мог быть оснащён взрывчаткой.

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