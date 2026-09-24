Аеропорт Берліна закрили через невідомий БпЛА
Київ • УНН
Через дрон над летовищем Берлін-Бранденбург повітряний простір закрили, а рейси перенаправили до Дрездена. Рух відновили із затримками.
В аеропорту Берлін-Бранденбург увечері 23 вересня зафіксували появу безпілотника, через що тимчасово закрили повітряний простір над летовищем. Про це повідомляє t-online, інформує УНН.
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Зазначається, що дрон помітили на північній злітно-посадковій смузі о 20:00, а вже за двадцять хвилин рух літаків над аеропортом повністю зупинили.
Загалом обмеження тривали щонайменше 45 хвилин, а кілька рейсів довелося перенаправити до Дрездена.
Повітряний простір знову відкрили о 21:05, однак зліт і посадку літаків досі здійснюють із затримкою.
Жоден інший німецький аеропорт не зафіксував стільки появ дронів у першій половині року, як аеропорт Берлін-Бранденбург. Диспетчерська вежа в Шенефельді зареєструвала 28 таких літаючих об'єктів за перші шість місяців. Це на одну фіксацію більше, ніж у найбільшому аеропорту Німеччини у Франкфурті-на-Майні за той самий період
Нагадаємо
У Нижній Саксонії слідчі виявили підозрілі матеріали лише за кілька метрів від уламків дрона, знайдених минулого тижня біля авіабази Бундесверу у Вунсторфі. За даними NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung, зараз перевіряється версія, що апарат міг бути оснащений вибухівкою.
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