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БПЛА, що впав біля бази бундесверу під Ганновером, міг бути оснащений вибухівкою - ЗМІ

Київ • УНН

 • 578 перегляди

У Нижній Саксонії біля уламків спеціально сконструйованого дрона виявили підозрілі матеріали. Слідчі перевіряють можливий зв’язок із дроном у Лейпцигу.

БПЛА, що впав біля бази бундесверу під Ганновером, міг бути оснащений вибухівкою - ЗМІ

У Нижній Саксонії слідчі виявили підозрілі матеріали лише за кілька метрів від уламків дрона, знайдених минулого тижня біля авіабази Бундесверу у Вунсторфі. За даними NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung, зараз перевіряється версія, що апарат міг бути оснащений вибухівкою, передає УНН із посиланням на Bild.

Видання зауважує, що експертизу матеріалу ще не завершено.

Цією справою вже займаються Генеральна прокуратура Німеччини та Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA). Слідчі перевіряють можливий зв'язок із виявленим на початку серпня дроном із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле.

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У знайденого під Вунсторфом апарата виявлено схожість із дронами з Лейпцигу: це не серійна комерційна модель, а спеціально сконструйований апарат. Щонайменше одна деталь, ймовірно, була виготовлена ​​на 3D-принтері.

Крім того, аналіз уламків показує, що дрон міг пролежати біля військового об'єкта дуже довго, можливо, до двох років. У вівторок знахідку обговорювали на нараді керівників німецьких спецслужб у відомчій обстановці під час канцлера.

У Вунсторфі базується вся німецька флотилія військово-транспортних літаків Airbus A400M. Авіабаза вважається найважливішим вузлом для перекидання військ та військових вантажів.

Німеччина посилює захист від російських дронів і кібератак на тлі диверсій06.09.26, 15:36 • 9588 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Вибухи
Пожежі
Федеральне управління кримінальної поліції (Німеччина)
Бундесвер
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Нижня Саксонія