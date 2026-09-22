росія виступає за "міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть". Про це в коментарі російським "медіа" заявив речник володимира путіна дмитро пєсков, передає УНН.

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За словами речника російського диктатора, "ситуація в Україні погіршується з кожним днем, і так триватиме й надалі".

Що стосується сьогоднішніх заяв Зеленського, то, очевидно, ситуація в Україні, як ми й казали, погіршується з кожним днем - і економічна ситуація, і ситуація на фронтах, і так триватиме й надалі - зазначив пєсков.

Чого хоче кремль

росія вимагає від України повного виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, а також офіційну відмову України від будь-яких планів щодо інтеграції до НАТО.

Додатково кремль вимагає від Києва "демілітаризації", тобто повного роззброєння і "денацифікації" (заборони вигаданих "нацистів" - ред.), а також "забезпечення всіх прав для російськомовного населення".

Нагадаємо

Раніше речник президента росії дмитро пєсков заявив, що ухвалення в США закону про "пекельні санкції" є недружнім кроком.