БПЛА, упавший возле базы бундесвера под Ганновером, мог быть оснащён взрывчаткой — СМИ
Киев • УНН
В Нижней Саксонии возле обломков специально сконструированного дрона обнаружили подозрительные материалы. Следователи проверяют возможную связь\r\nс дроном в Лейпциге.
В Нижней Саксонии следователи обнаружили подозрительные материалы всего в нескольких метрах от обломков дрона, найденных на прошлой неделе возле авиабазы Бундесвера в Вунсторфе. По данным NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, сейчас проверяется версия о том, что аппарат мог быть оснащён взрывчаткой, передаёт УНН со ссылкой на Bild.
Издание отмечает, что экспертиза материала ещё не завершена.
Этим делом уже занимаются Генеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA). Следователи проверяют возможную связь с обнаруженным в начале августа дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле.
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У аппарата, найденного под Вунсторфом, обнаружено сходство с дронами из Лейпцига: это не серийная коммерческая модель, а специально сконструированный аппарат. По меньшей мере одна деталь, вероятно, была изготовлена на 3D-принтере.
Кроме того, анализ обломков показывает, что дрон мог пролежать возле военного объекта очень долго, возможно, до двух лет. Во вторник находку обсуждали на совещании руководителей немецких спецслужб в ведомственной обстановке в период канцлерства.
В Вунсторфе базируется весь немецкий флот военно-транспортных самолётов Airbus A400M. Авиабаза считается важнейшим узлом для переброски войск и военных грузов.
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