Германия усиливает защиту от российских дронов и кибератак на фоне диверсий
Киев • УНН
После атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Галле Германия усилит защиту критической инфраструктуры. План предусматривает противодействие дронам, ИИ и "Кибердому".
Германия создаст комплексную систему защиты от дронов, кибератак и диверсий после попытки атаки аэропорта Лейпцига российским беспилотником. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
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После неудачной атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле Германия активизирует свои усилия в борьбе с российскими диверсиями. Федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт (56, ХСС) планирует создать комплексный защитный щит от дальнейших атак
По информации издания, Александер Добриндт заявил, что российские гибридные атаки уже стали повседневной реальностью для страны.
Гибридные атаки россии с использованием начиненных бомбами беспилотников на аэропорты, агентов в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры являются повседневной реальностью. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем защитить себя
По имеющимся данным, в рамках нового плана безопасности федерального министерства внутренних дел защиту от дронов распространят и на компании, работающие в сферах критической инфраструктуры, в частности водоснабжения, энергетики и оборонного сектора. Им планируют предоставить правовые возможности не только обнаруживать беспилотники, но и активно противодействовать им.
Расширение мобильного подразделения Федеральной полиции по защите от дронов: новые подразделения быстрого развертывания (вертолеты, транспортные средства), размещенные в стратегически важных городах Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне, предназначены для обеспечения комплексной защиты от дронов в воздушном пространстве над критически важными транспортными узлами, аэропортами, железнодорожными станциями и правительственным кварталом Берлина. Это включает не только перехват, но и обезвреживание бомб, находящихся на дронах, а также взрывных устройств
Кроме того, согласно имеющейся информации, в будущем защита от дронов должна быть ответственностью не только Федеральной полиции и других органов власти, но и компаний, работающих в секторах критической инфраструктуры.
Также Германия планирует шире использовать искусственный интеллект, биометрическое распознавание лиц и видеосистемы для поиска шпионов и людей, которые могут готовить нападения. Кроме того, ИИ должен помогать автоматически выявлять оружие и подозрительное поведение.
Отдельно также планируют создать национальный защитный щит "Кибердом" - плотную сеть цифровых датчиков для выявления и перехвата хакерских атак на государственные учреждения и предприятия.
Напомним
Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.