Германия усиливает защиту от российских дронов и кибератак на фоне диверсий

Германия создаст комплексную систему защиты от дронов, кибератак и диверсий после попытки атаки аэропорта Лейпцига российским беспилотником. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

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После неудачной атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле Германия активизирует свои усилия в борьбе с российскими диверсиями. Федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт (56, ХСС) планирует создать комплексный защитный щит от дальнейших атак - пишет издание.

По информации издания, Александер Добриндт заявил, что российские гибридные атаки уже стали повседневной реальностью для страны.

Гибридные атаки россии с использованием начиненных бомбами беспилотников на аэропорты, агентов в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры являются повседневной реальностью. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем защитить себя - заявил чиновник.

По имеющимся данным, в рамках нового плана безопасности федерального министерства внутренних дел защиту от дронов распространят и на компании, работающие в сферах критической инфраструктуры, в частности водоснабжения, энергетики и оборонного сектора. Им планируют предоставить правовые возможности не только обнаруживать беспилотники, но и активно противодействовать им.

Расширение мобильного подразделения Федеральной полиции по защите от дронов: новые подразделения быстрого развертывания (вертолеты, транспортные средства), размещенные в стратегически важных городах Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне, предназначены для обеспечения комплексной защиты от дронов в воздушном пространстве над критически важными транспортными узлами, аэропортами, железнодорожными станциями и правительственным кварталом Берлина. Это включает не только перехват, но и обезвреживание бомб, находящихся на дронах, а также взрывных устройств - пишет издание.

Кроме того, согласно имеющейся информации, в будущем защита от дронов должна быть ответственностью не только Федеральной полиции и других органов власти, но и компаний, работающих в секторах критической инфраструктуры.

Также Германия планирует шире использовать искусственный интеллект, биометрическое распознавание лиц и видеосистемы для поиска шпионов и людей, которые могут готовить нападения. Кроме того, ИИ должен помогать автоматически выявлять оружие и подозрительное поведение.

Отдельно также планируют создать национальный защитный щит "Кибердом" - плотную сеть цифровых датчиков для выявления и перехвата хакерских атак на государственные учреждения и предприятия.

Напомним

Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.