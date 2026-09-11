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Техника

Украинские спецслужбы помогут Германии противодействовать российским диверсиям, дронам и шпионажу

Киев • УНН

 • 2364 просмотра

Украинские спецслужбы передадут Баден-Вюртембергу опыт борьбы со шпионажем, дронами и киберпреступностью. Немецких полицейских будут обучать в Украине.

Украинские спецслужбы помогут Германии противодействовать российским диверсиям, дронам и шпионажу

Украинские спецслужбы будут делиться с немецкой землёй Баден-Вюртемберг опытом противодействия гибридным угрозам со стороны России. Сотрудничество будет охватывать борьбу со шпионажем, дронами и киберпреступностью, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Договорённости были достигнуты во время визита в Киев министра внутренних дел Баден-Вюртемберга Мануэля Хагеля. По данным издания, обмен опытом между украинскими спецслужбами и немецкой стороной должен начаться уже на следующей неделе.

Это важная веха в борьбе с гибридными угрозами со стороны России. Мы наконец должны стать способными защищаться от таких угроз

– заявил Хагель.

Немецких специалистов будут обучать в Украине

Во время пребывания в Киеве немецкий министр посетил площадку, где украинские специалисты моделируют атаки беспилотников. В будущем там будут проходить подготовку сотрудники главного управления полиции Баден-Вюртемберга. Соответствующее соглашение уже заключено с Национальной полицией Украины.

Кроме того, представители украинского Совета национальной безопасности должны посетить Штутгарт в течение ближайших недель.

Как отмечает Bild, договорённость была заключена на фоне серии гибридных инцидентов в Германии, причастность к которым Берлин связывает с Россией. Среди них — инциденты с дронами и диверсии против объектов инфраструктуры.

Германия высылает более 150 российских дипломатов и членов их семей после диверсии в Лейпциге11.09.26, 00:37 • 6778 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Баден-Вюртемберг
Штутгарт
Германия
Украина
Киев