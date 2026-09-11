Украинские спецслужбы помогут Германии противодействовать российским диверсиям, дронам и шпионажу

Украинские спецслужбы будут делиться с немецкой землёй Баден-Вюртемберг опытом противодействия гибридным угрозам со стороны России. Сотрудничество будет охватывать борьбу со шпионажем, дронами и киберпреступностью, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Договорённости были достигнуты во время визита в Киев министра внутренних дел Баден-Вюртемберга Мануэля Хагеля. По данным издания, обмен опытом между украинскими спецслужбами и немецкой стороной должен начаться уже на следующей неделе.

Это важная веха в борьбе с гибридными угрозами со стороны России. Мы наконец должны стать способными защищаться от таких угроз – заявил Хагель.

Немецких специалистов будут обучать в Украине

Во время пребывания в Киеве немецкий министр посетил площадку, где украинские специалисты моделируют атаки беспилотников. В будущем там будут проходить подготовку сотрудники главного управления полиции Баден-Вюртемберга. Соответствующее соглашение уже заключено с Национальной полицией Украины.

Кроме того, представители украинского Совета национальной безопасности должны посетить Штутгарт в течение ближайших недель.

Как отмечает Bild, договорённость была заключена на фоне серии гибридных инцидентов в Германии, причастность к которым Берлин связывает с Россией. Среди них — инциденты с дронами и диверсии против объектов инфраструктуры.

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