В Германии неизвестные обстреляли военный самолет пиротехникой на авиабазе Целле - Spiegel

На прошлой неделе на авиабазе Целле в Нижней Саксонии неизвестные лица выстрелили в сторону транспортного самолета C-130 пиротехническим средством. Самолет не пострадал, пилоты сразу сообщили диспетчерской вышке. Об этом пишет УНН со ссылкой на журнал Spiegel.

Детали

Инцидент произошел около 12:00 в пятницу. По данным силовых структур, вероятно, была использована новогодняя ракета, которая вызвала вспышку света и взрыв. Военная полиция и местная полиция начали расследование, обыскали территорию авиабазы, но пока не обнаружили дополнительных следов преступления.

В кругах вооруженных сил отмечают, что случаи обстрела военных самолетов случаются редко, однако иногда пилотов пытаются ослепить лазерными указками.

По информации полиции, на данный момент нет конкретной угрозы для самолета ВВС, поскольку запущенная фейерверочная ракета поднялась в небо на расстоянии около 500 метров от самолета - отмечают в издании.

Сейчас авиасообщение не ограничивается, но инцидент рассматривается как серьезный, а нарушителям грозят суровые наказания.

