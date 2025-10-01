У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак піротехнікою на авіабазі Целле - Spiegel

Минулого тижня на авіабазі Целле в Нижній Саксонії невідомі особи вистрілили в бік транспортного літака C-130 піротехнічним засобом. Літак не постраждав, пілоти одразу повідомили диспетчерську вежу. Про це пише УНН із посиланням на журнал Spiegel.

Деталі

Інцидент стався близько 12:00 у п’ятницю. За даними силових структур, ймовірно, була використана новорічна ракета, яка спричинила спалах світла та вибух. Військова поліція та місцева поліція розпочали розслідування, обшукали територію авіабази, але поки не виявили додаткових слідів злочину.

У колах збройних сил зазначають, що випадки обстрілу військових літаків трапляються рідко, проте іноді пілотів намагаються засліпити лазерними вказівниками.

За інформацією поліції, на даний момент немає конкретної загрози для літака ВПС, оскільки запущена феєрверкова ракета піднялася в небо на відстані близько 500 метрів від літака - зазначають у виданні.

Наразі авіасполучення не обмежується, але інцидент розглядається як серйозний, а порушникам загрожують суворі покарання.

Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус