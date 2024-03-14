Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов
Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.
За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА
За последние два дня в Сумской области прозвучало более 800 взрывов из-за российских обстрелов. Есть жертвы и повреждения инфраструктуры.
В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ
В российском городе белгород в районе улицы Зеленая Поляна прогремели взрывы, есть пострадавшие, сообщают российские Telegram-каналы.
В Одесской области нашли мертвым пограничника
В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области был найден мертвым пограничник с огнестрельным ранением, а в Подольске Одесской области на улице был найден мертвым военнослужащий, а в последнем случае задержан подозреваемый в убийстве.
Зеленский - Шольцу: решение Еврокомиссии о переговорных рамках приветствуется, теперь шаг за странами ЕС и ожидается скорейшая реакция
Президент Зеленский приветствовал одобрение Европейской комиссией проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС и призвал страны-члены ЕС к быстрой реакции.
В СНБО заявили, что Киев "ни с кем не будет согласовывать", какие цели поражать у рф
Киев не будет просить разрешения на нанесение ударов по военно-промышленным объектам россии, которые снабжают российскую армию, и удары по таким объектам будут продолжены, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Искал позиции ВСУ на Днепропетровщине: агента фсб рф приговорили к 15 годам за решеткой
Агента ФСБ россии, который следил за артиллерийскими позициями Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
На Сумщине восстановили мобильную связь после ударов рф по радиотехническим объектам
В Сумской области восстановлена мобильная связь после российского обстрела.
Юсов: в белгородской и курской областях ведутся активные боевые действия
Ведутся активные боевые действия в курской и белгородской областях россии, указали в ГУР.
Оккупанты осуществили массированные удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей: приостановлено вещание в ряде городов
Российские ракетные и беспилотные атаки повредили телерадиоинфраструктуру в Харьковской и Сумской областях, временно приостановив вещание в нескольких городах.