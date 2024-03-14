Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов

Крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall собирается увеличить производство артиллерийских боеприпасов в десять раз. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tagesschau.

Детали

До войны в Украине компания продавала около 70 тысяч снарядов в год, но сейчас спрос значительно вырос, заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в Дюссельдорфе и анонсировал увеличение производственных мощностей на конец 2024 года.

Мы направляемся к объему в 700 тысяч снарядов - сказал он.

Более того, к 2027 году, когда будут построены новые производственные мощности в Унтерлюсе, Нижняя Саксония, и два запланированных завода в Украине и Литве, эта цифра возрастет до 1,1 миллиона снарядов в год.

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Паппергер прокомментировал, почему до большой войны в Украине 155-миллиметровые снаряды не пользовались большим спросом. "Никто не заполнял склады, потому что в то время считалось, что артиллерийские боеприпасы не особо эффективны, потому что существует ядерное оружие", - сказал он, добавив, что предположение было перечеркнуто войной в Украине.

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