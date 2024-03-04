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Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:52  •  10249 просмотра

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Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.

На базе совместного с Rheinmetall концерна по производству вооружения уже предоставляются ремонтные услуги. В будущем в Украине планируется также, кроме ремонтов, определенные элементы сборки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.  

На вопрос, будет ли совместное предприятие с Rheinmetall создано в Украине, Шмыгаль ответил:

Предприятие будет совместным, будет подразделение, которое будет работать в Украине. В Украине будут точно предоставляться ремонтные услуги, более того, там частично работа уже реализуется по состоянию на сегодня. В будущем в Украине планируется также, кроме ремонтов, определенные элементы сборки, или отдельных элементов, или крупноузловой сборки. И безусловно, на территории ЕС совместное производство той или иной техники, совместных разработок также предусмотрено

- сказал министр. 
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Дополнение  

Ранее сообщалось, что Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
reinmetallРейнметалл
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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