Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги

На базе совместного с Rheinmetall концерна по производству вооружения уже предоставляются ремонтные услуги. В будущем в Украине планируется также, кроме ремонтов, определенные элементы сборки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, будет ли совместное предприятие с Rheinmetall создано в Украине, Шмыгаль ответил:

Предприятие будет совместным, будет подразделение, которое будет работать в Украине. В Украине будут точно предоставляться ремонтные услуги, более того, там частично работа уже реализуется по состоянию на сегодня. В будущем в Украине планируется также, кроме ремонтов, определенные элементы сборки, или отдельных элементов, или крупноузловой сборки. И безусловно, на территории ЕС совместное производство той или иной техники, совместных разработок также предусмотрено - сказал министр.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине.