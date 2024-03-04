Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги
Киев • УНН
Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.
На базе совместного с Rheinmetall концерна по производству вооружения уже предоставляются ремонтные услуги. В будущем в Украине планируется также, кроме ремонтов, определенные элементы сборки.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
На вопрос, будет ли совместное предприятие с Rheinmetall создано в Украине, Шмыгаль ответил:
Предприятие будет совместным, будет подразделение, которое будет работать в Украине. В Украине будут точно предоставляться ремонтные услуги, более того, там частично работа уже реализуется по состоянию на сегодня. В будущем в Украине планируется также, кроме ремонтов, определенные элементы сборки, или отдельных элементов, или крупноузловой сборки. И безусловно, на территории ЕС совместное производство той или иной техники, совместных разработок также предусмотрено
Дополнение
Ранее сообщалось, что Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, планирует открыть новый завод боеприпасов в Украине.
Шмыгаль о совместном предприятии с Rheinmetall: уже предоставляются ремонтные услуги
Совместное предприятие с Rheinmetall уже предоставляет ремонтные услуги в Украине и планирует расширить свою деятельность до монтажных работ и производства.
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