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Шмигаль про спільне підприємство з Rheinmetall: вже надаються ремонтні послуги

Київ • УНН

 • 25812 перегляди

Спільне підприємство з Rheinmetall вже надає ремонтні послуги в Україні та планує розширити свою діяльність до монтажних робіт і виробництва.

Шмигаль про спільне підприємство з Rheinmetall: вже надаються ремонтні послуги

На базі спільного з Rheinmetall концерну з виробництва озброєння вже надаються ремонтні послуги. В майбутньому в Україні планується також, окрім ремонтів, певні елементи збирання.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.  

На запитання, чи буде спільне підприємство з Rheinmetall створено в Україні, Шмигаль відповів:

Підприємство буде спільним, буде підрозділ, який буде працювати в Україні. В Україні будуть точно надаватися ремонтні послуги, більше того, там частково робота вже зреалізовується станом на сьогодні. В майбутньому в Україні планується також, окрім ремонтів, певні елементи збирання, або окремих елементів, або крупновузлового збирання. І безумовно, на території ЄС спільне виробництво тієї чи іншої техніки, спільних розробок також передбачено

- сказав міністр. 

Доповнення  

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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