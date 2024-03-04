Шмигаль про спільне підприємство з Rheinmetall: вже надаються ремонтні послуги
Київ • УНН
Спільне підприємство з Rheinmetall вже надає ремонтні послуги в Україні та планує розширити свою діяльність до монтажних робіт і виробництва.
На базі спільного з Rheinmetall концерну з виробництва озброєння вже надаються ремонтні послуги. В майбутньому в Україні планується також, окрім ремонтів, певні елементи збирання.
Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
На запитання, чи буде спільне підприємство з Rheinmetall створено в Україні, Шмигаль відповів:
Підприємство буде спільним, буде підрозділ, який буде працювати в Україні. В Україні будуть точно надаватися ремонтні послуги, більше того, там частково робота вже зреалізовується станом на сьогодні. В майбутньому в Україні планується також, окрім ремонтів, певні елементи збирання, або окремих елементів, або крупновузлового збирання. І безумовно, на території ЄС спільне виробництво тієї чи іншої техніки, спільних розробок також передбачено
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні.